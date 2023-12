In de Pieter Corneilliestraat in Assebroek heeft een aannemer bij grondwerkzaamheden voor het aanleggen van Fibernet van Proximus een gasleiding geraakt.

De werken werden onmiddellijk stilgelegd en de komst van de hulpdiensten afgewacht. Gevaar was er niet, het is wachten tot Fluvius het lek kan dichten voor de werken voortgezet kunnen worden. Tot dan is de straat afgesloten voor het verkeer.