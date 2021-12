Aannemer ernstig gewond na val van balkon

Een veertigjarige aannemer uit Geluwe raakte afgelopen woensdagnamiddag ernstig gewond in Heuvelland.

De man was aan het werk in een oude rijwoning aan de hoogste kant van de Dries, het dorpsplein van de Heuvellandse deelgemeente Kemmel. Volgens politie en parket deponeerde de man bouwafval vanop een balkon via een stortkoker in een container op straat.

De balustrade en stortkoker zouden plots van het balkon losgekomen zijn, waardoor de man verschillende meters naar beneden viel. Hij liep zware verwondingen op aan het hoofd en werd in heel kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij in coma belandde. (TP)