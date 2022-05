Aanhanger tractor komt los en vernielt poort in Zarren

In de Ruyterhoekstraat in Zarren is een aanhangwagen van een tractor dinsdagochtend losgekomen van het voertuig. Het gevaarte boorde zich in een omheining en tuinpoort en miste het huis net.

Het ongeval gebeurde dinsdagochtend omstreeks 7.40 uur. Een landbouwer uit Houthulst reed vanuit de Steenstraat door de Ruyterhoekstraat richting de Klerkenstraat. Om een onduidelijke reden kwam de lege aanhangwagen achter zijn tractor plots los van het voertuig.

Het gevaarte boorde zich links van de weg in de omheining en tegen de tuinpoort van het huis van het gezin dat daar woont. De beide ouders, een vrouw van 47 jaar en haar man van 50 jaar, waren op dat ogenblik thuis. “Ik had net de deur achter me dicht getrokken om naar mijn auto te gaan om naar mijn werk te vertrekken”, zegt de bewoonster.

“Plots hoorde ik een grote klap. Eigenlijk dacht ik dat er binnen iets was. Toen ik weer naar mijn voordeur ging, zag ik de tractor aan mijn huis staan. De chauffeur vertelde me dat de aanhanger tegen mijn omheining stond. De schade valt al bij al mee. De haag en omheining is kapot, de poort is volledig vernield en enkele palen zijn stuk. Maar we prijzen ons vooral gelukkig dat een van de hardhouten palen blijkbaar stevig genoeg was om de aanhanger af te remmen zodat ze tot stilstand kwam net voor onze gevel. Of dat dit geen enkele meter verder gebeurde want dat stond die binnen in ons huis via het raam. Maar het allerbelangrijkste is dat niemand gewond raakte en er gelukkig geen schoolgaande fietsers passeerden.”

De politie kwam de nodige vaststellingen doen. (JH)