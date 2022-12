A11 in Dudzele weer open voor verkeer, nadat gekantelde vrachtwagen snelweg uren versperde

Maandagmorgen, rond 4 uur, gebeurde op de A11 in Dudzele een ongeval. Een vrachtwagen, die in de richting van Knokke reed, ging er van de weg en belandde op zijn zij. Ondertussen is de snelweg weer open voor het verkeer.

De bestuurder week, door een nog onduidelijk reden, af van zijn baanvak en kwam tegen de betonnen middengeleider terecht. Daardoor kwam zijn oplegger, geladen met grind, op zijn zij terecht.

De chauffeur werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Door het ongeval was het rechter rijvak versperd. De lading kwam op beide baanvakken terecht. De brandweer kwam met de nodige signalisatie ter plaatse en moest de weg reinigen. Om de vrachtwagen te kunnen takelen werd de A11 vanaf 5.30 uur volledig afgesloten. Ondertussen is de snelweg weer open voor verkeer.