84-jarige man op straat gereanimeerd na valpartij tijdens nemen van fiets uit stalling

De drukke winkelstraat Zeelaan in De Panne werd donderdagochtend opgeschrikt door een incident. Een bejaarde man was er ten val gekomen en moest op straat gereanimeerd worden.

Het voorval deed zich donderdagochtend om 9.24 uur voor in de Zeelaan, op het stuk ter hoogte van de Markt. Omstaanders merkten plots een oudere man op die languit op de grond lag en geen teken van leven meer gaf. Zowel een ziekenwagen, de MUG-dienst, de politie Westkust als de brandweer snelden toe.

De brandweer plaatste signalisatie op de weg voor de veiligheid van de andere hulpdiensten en om de man wat aan het zicht te onttrekken. Uit de vaststellingen bleek dat het om een 84-jarige man ging die zijn fiets uit een stalling wou nemen, maar daardoor om een onduidelijke reden ten val was gekomen. Of er een medische oorzaak aan vooraf ging, is niet duidelijk.

Reanimatie ter plaatse

De toegesnelde medische hulpdiensten moesten de man ter plaatse reanimeren. Na enige tijd kreeg hij terug hartslag en kon hij in een ziekenwagen worden geplaatst. Zijn toestand bleef evenwel kritiek. Daarom werd beslist dat motorrijders van de verkeersdienst van politiezone Westkust meereden met de ziekenwagen onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis. (JH)