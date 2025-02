80-jarige vrouw kritiek na aanrijding door wielertoerist

Een vrouw uit Lendelede is zondagochtend levensgevaarlijk gewond geraakt tijdens haar wandeling.

De tachtigjarige dame liep langs de smalle Manpadstraat in haar thuisgemeente, wanneer twee wielertoeristen – vader en zoon uit Kortrijk – haar wilden voorbijsteken. Daarbij kwam het tot een aanrijding.

“We moeten nog achterhalen wie er in fout zou zijn geweest”, zegt woordvoerder van de politiezone Vlas Thomas Detavernier. “De vrouw werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is niet zeker of de vrouw iets kreeg of ze gewond raakte door de botsing. Het is nu afwachten hoe haar toestand verder evolueert.” (JDW)