75-jarige fietser loopt wellicht heupbreuk op na valpartij

Een 75-jarige man maakte woensdagmiddag een flinke schuiver met zijn fiets in Veurne. De man reed op de Vaartstraat en ging ter hoogte van de Zuidburgweg onderuit met zijn tweewieler.

Hoe dat gebeurde is niet duidelijk, maar er waren volgens de politie Spoorkin alvast geen andere partijen bij betrokken. Wellicht verloor de man gewoon zijn evenwicht of maakte hij een stuurfout. De senior kwam zwaar ten val en liep daarbij mogelijks een gebroken heup op. Hij werd naar het AZ West in Veurne gebracht voor verzorging. (JH)