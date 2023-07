50-tal meisjes van Chiro Ilse Lendelede brachten nacht door in sporthal Lier nadat hun tenten onder water liepen: “Geen paniek, we stellen het goed”

Afgelopen nacht hebben een 50-tal meisjes van Chiro Ilse uit Lendelede de nacht doorgebracht in de sporthal. Nadat het in de namiddag begon te regenen kon het terrein waarop de meisjes kampeerden het vele water niet meer aan en kwam de tenten onder water te staan. “We zijn hier perfect geholpen door de stad Lier en kregen ook hulp vanop het thuisfront van onze burgemeester”, zegt Tine Vandaele die mee reisde als kok en volwassen begeleidster. “Deze middag is er nog overleg en hopen we onze tenten elders op het terrein opnieuw te kunnen opslaan.” Drie jaar geleden moest het kamp van de chiromeisjes Ilse en Chirojongens Sint-Nico afgeblazen worden net voor het vertrek omdat enkele mensen uit de leiding positief hadden getest op corona.

De Chiromeisjes Ilse uit Lendelede zijn nog tot maandag 31 juli op kamp in Lier waar ze hun tenten hebben opgeslagen op het terrein van de scouts van Lier. “De jongste leden slapen binnen in het heem, de oudste leden – tippers, tiptiens en aspi’s (van 12 tot 17 jaar) – in tenten. Die waren goed waterdicht gemaakt. Maar toen het gistermiddag begon te regenen en het niet meer ophield kon het terrein het water niet meer slikken en kwamen de tenten toch onder water te staan. We hebben dan de nooddiensten gebeld, het stadsbestuur van Lier gecontacteerd en ook onze burgemeester (Carine Dewaele, red.) die in contact stond met haar collega van Lier. En uur later stond men hier al ter plaatse, werd een bus van De Lijn opgevorderd om ons naar de sporthal te brengen waar de meisjes konden overnachten”, zegt Tine. “Er is ook nooit paniek geweest, niet bij de bij ons en de leiding, maar ook niet bij onze leden. Deze middag bekijken we nu samen met het stadsbestuur of we onze tenten op een ander deel van het kampterrein kunnen opslaan. Maar we zien het volledig zitten, de sfeer is hier opperbest. Op dit moment zijn ze hier het kamplied aan het zingen. Dus geen zorgen, we stellen het hier nog altijd goed.”

Warme douche

Burgemeester Carine Dewaele had meteen een déjà-vugevoel. “Drie jaar geleden moesten we al eens de stekker uit een kamp trekken omdat enkele mensen van de leiding met covid besmet waren. Dat was toen net voor het vertrek een grote domper uiteraard, maar zo ver zal het nu allemaal niet komen. Ik ben gisteren meteen in contact gekomen met mijn collega Rik Verwaest van Lier, daar hebben ze meteen het nodige gedaan om onze Chiromeisjes de nodige ondersteuning te geven. Ze hebben de nacht kunnen doorbrengen in de sporthal en konden daar zelfs een warme douche nemen.”

Ook via hun Facebook-pagina laten de jongedames aan het thuisfront weten dat ze het goed stellen. Daarop poseren ze in regenjasjes die ze gekregen hadden voor het kamp van de volwassen begeleiders… Alsof het lot ermee gemoeid was.