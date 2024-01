280 leerlingen en twintigtal leerkrachten even geëvacueerd uit Brugse school

Maandagmiddag even voor 15 uur werd in de kleuter- en basisschool Mozaïek in de Pastorieweg in Sint-Kruis (Brugge) alarm geslagen. In de technische ruimte van de school was de hoofdschakelaar van de elektrische installatie oververhit geraakt waardoor het alarm in werking trad.

Voor alle aanwezige leerlingen en hun leerkrachten trad de evacuatieprocedure in werking. 280 leerlingen, van peuters tot 12-jarigen, en een 20-tal leerkrachten verlieten de lokalen en de school zoals de procedure het voorschrijft. Ze verzamelden in alle rust even verderop weg van de school.

Oververhitting

Eens de hulpdiensten samen met de mensen van Fluvius gearriveerd waren was het euvel snel opgelost. Van brand of rook was geen sprake, enkel van oververhitting. Na een klein halfuurtje werd alles veilig bevonden en konden alle leerlingen en hun begeleiders opnieuw naar binnen. De school was tevreden met hoe iedereen met de noodtoestand omging. Nooit was er paniek en iedereen gedroeg zich voorbeeldig.