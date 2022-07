25 jaar geleden crashte stuntpiloot op airshow in Oostende: “Wat we daar doorstonden, schept een band”

“De uitvaart van Dany was het moeilijkste moment”

In 1997 was Paul Trauwaen nog maar enkele maanden voorzitter van het plaatselijke Rode Kruis toen de ramp op de airshow plaatsvond. “Drie vrijwilligers raakten gewond en we verloren Dany”, klinkt het.

Paul Trauwaen (69) begon in 1980 bij het Rode Kruis en was voorzitter van 1997 tot 2002. Ook nadien bleef hij nog enkele jaren actief bij de organisatie. “Bij de opleiding werd terloops gezegd dat het Rode Kruis ook kon opgeroepen worden voor rampen. Wist ik veel dat het er uiteindelijk drie zouden worden. Het Heizeldrama in 1985, de ramp met de Herald in 1987 en de airshow”, zegt Paul.

Hij herinnert zich die 26ste juli 1997 nog levendig. “We woonden in Mariakerke en plots hoorde ik sirenes. Kort nadien kreeg ik de oproep van het Rode Kruis en verzamelden we de vrijwilligers in het lokaal. We stuurden hen uit met alle beschikbare medisch materiaal. Ik coördineerde vanuit het lokaal, tot ik de melding kreeg dat ook onze vrijwilligers bij de slachtoffers waren. We hadden daar toen 40 mensen ter plaatse. Ik spoedde me naar de luchthaven en vernam er dat Guido en Kevin lichtgewond en Joeri zwaargewond waren. Later in het ziekenhuis probeerde ik de moeder van Dany nog moed in te spreken dat de medische wetenschap veel kon. Maar een arts sprak me tegen en enkele uren nadien is Dany overleden. Het was moeilijk om te verwerken dat iemand uit de organisatie waar ik voorzitter ben, overleden was”, klinkt het. “Ik had Dany de week voor de airshow nog bezocht in een hulppost op het strand. Een week later was hij er niet meer. Zijn uitvaart in de Sint-Janskerk, waar mensen van het Rode Kruis de kist begeleidden, vond ik het moeilijkste moment. Ik moest er spreken voor de familie en prinses Astrid. Het was ook definitieve afscheid van een medewerker van het Rode Kruis.”

Borstbeeld

In de beginjaren was Paul nog aanwezig op de plechtigheden op de luchthaven. “Ik ben er na enkele jaren weggebleven omdat het een forum werd om een schadevergoeding te eisen. Ik vond dat de herdenking centraal moest staan. Daarna heb fondsen verzameld voor een passend eerbetoon aan Dany Hamers. Het borstbeeld van Dany, gemaakt door Josiane Vanhoutte, en een herinneringshoek zijn blijvend aanwezig in het Rode Kruis-lokaal.” (EFO)