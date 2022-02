18-jarige jogger komt onder omgewaaide boom terecht

De zware storm Eunice raast over vrijdagnamiddag over West-Vlaanderen, met op verschillende plaatsen schade tot gevolg. In Menen kwam een 18-jarige jongeman onder een omgewaaide boom terecht toen hij er aan het joggen was. Hij werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Vrijdagnamiddag bereikte de zware storm Eunice haar hoogtepunt in West-Vlaanderen. De windsnelheden liepen op verschillende plaatsen fors op, tot ver boven de 100 kilometer per uur. In heel de provincie moesten de brandweerdiensten dan ook tussenkomen, maar langs de Lageweg in Menen liep het grondig fout.

Een 18-jarige jongeman was er met zijn moeder aan het joggen toen een boom ter hoogte van Decospan plots naar beneden kwam. De tiener kwam onder de omgewaaide boom terecht en liep daarbij ernstige verwondingen op. De hulpdiensten waren gelukkig snel ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen. De 18-jarige man werd met zware verwondingen overgebracht naar het AZ Delta-ziekenhuis in Menen. Over zijn toestand is weinig bekend.