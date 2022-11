1100 leerlingen van de Frères in Brugge terug naar school na ontruiming wegens gasalarm

Vrijdagochtend werd het Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut in de Mariastraat en de Nieuwstraat in Brugge ontruimd na gasalarm. 1.100 leerlingen dienden geëvacueerd te worden. Anderhalf uur na het alarm mochten de leerlingen terug naar school: er was gelukkig geen gaslek.

Rond 10 uur vrijdagochtend kwamen de hulpdiensten in actie na een alarmsignaal van een gasdetectiesysteem in het schoolgebouw van de Frères in de Mariastraat en de Nieuwstraat in Brugge. De directie besliste meteen om 1.100 leerlingen te evacueren. De hulpdiensten en nutsmaatschappij Fluvius werden opgeroepen.

Stroompanne

Volgens burgemeester Dirk De fauw kwamen de nutsdiensten snel ter plaatse: “Ze stelden vast dat het alarmsignaal mogelijk het gevolg was van een stroompanne. Uit voorzorg werden bijkomende metingen uitgevoerd. Alle leerlingen en leerkrachten zijn ondertussen veilig en wel. We brengen een opvangplaats in de buurt in gereedheid voor het geval dat de nutsdiensten nog bijkomende ingrepen nodig achten.”

Anderhalf uur na het gasalarm mochten de leerlingen terugkeren naar Het Palet in de Nieuwstraat in Brugge. © SVK

Anderhalf uur na het alarm hadden de nutsdiensten goed nieuws: er was geen gaslek, de leerlingen mochten terugkeren naar school. “Ons evacuatieplan heeft uitstekend gewerkt”, zegt directeur Inge Versavel van basisschool Het Palet in de Nieuwstraat, de basisschool van de Frères. De kleuters werden tijdelijk ondergebracht in het Hof van Watervliet in de Oude Burg, de leerlingen van de lagere school moesten naar de Markt en het middelbaar naar de Dijver.

Geen paniek

Juf Lies begeleidde haar klas tijdens de evacuatie: “Van paniek was er op geen enkel moment sprake. We heben nog maar onlangs ons evacuatieplan ingeoefend. Het zat nog vers in ons geheugen. De leerlingen dachten aanvankelijk dat het opnieuw om een oefening ging. We zijn eerst naar het binnenplein van het Belfort getrokken.”

Juf Lies, met haar klas op de terugweg naar school, na het gasalarm. © SVK

“Maar omdat het warmer is in de stadsbibliotheek en omdat er op die plek gratis toiletten zijn voor de kinderen, zijn we naar de Biekorf gegaan. Voor een uurtje, want we kregen de melding van de hulpdiensten dat er geen gevaar meer was en iedereen terug naar school kon.”