1.500 gezinnen in Veurne tijd zonder stroom, generator in Adinkerke geplaatst

Door een kabelbreuk in een middenspanningsnet zaten 1.500 gezinnen vrijdagochtend een tijdje zonder stroom. De meeste getroffen gezinnen waren er in Veurne, al zaten ook enkele straten in Adinkerke en Koksijde zonder elektriciteit. In Adinkerke duurden de problemen langer omdat daar een generator moest worden geplaatst.

De problemen ontstonden even na 9 uur en werden vooral opgemerkt in Veurne. Daar zaten heel wat gezinnen en bedrijven in onder meer de Oosthoekstraat, de Pannestraat en de Slableedstraat zonder stroom. Ook aanpalende straten werden getroffen. Door de panne zaten ook enkele straten in Adinkerke en Koksijde zonder elektriciteit.

“Het ging om een spontaan defect in het middenspanningsnet na een ondergrondse kabelbreuk”, zegt David Callens van Fluvius. “In het begin zaten ongeveer 1.500 gezinnen zonder stroom. Daar konden we echter binnen de 10 minuten snel herschakelen. Bijna iedereen had om 9.55 uur alweer stroom. Er bleef wel een probleem met een cabine in de Noordhoekstraat in Adinkerke. Deze kon niet herschakeld worden en daarom moesten de ploegen er een generator gaan plaatsen. Naar schatting twintig gezinnen zitten daarom langer zonder stroom. Het kabeldefect wordt opgespoord en vandaag nog hersteld. Bij het herstel is het ook mogelijk dat er weer kortstondig een stroomuitval is.” (JH)