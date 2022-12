Omwille van corona kon de jaarlijkse zwerfvuilactie in 2021 niet doorgaan. Daarom lanceerde de stad Izegem een nieuw zwerfvuilproject: Word jij 1 van de 100? De actie viel danig in de smaak dat ze eind 2022 een vervolg krijgt. De actie bestond erin dat de kaart van Izegem in 204 vakjes werd onderverdeeld. Het aantal vakjes werd gereduceerd tot 100 vierkantjes en er werd gevraagd aan de deelnemers om een stukje van het grondgebied te claimen en proper te maken en dit van 31 oktober tot en met 13 november. Uit de pot van deelnemers werden door een onschuldige hand tien winnaars getrokken en zij werden bedacht met aankoopbonnen ter waarde van 100 euro. Op de foto zien we de winnaars van de zwerfvuilactie: Tine Putman, Andy Desmedt, Ilse Vandenbulcke, Johan Derycke, Hein Depoorter, Kelsey Lecluyse, Tony Vandevelde, Lobke Rondelez, Rita Desmet en Dirk Denys samen met de burgemeester. (foto CLY)