Zwerfvuilkwestie op gemeenteraad Poperinge: “Hopen dat statiegeld er snel komt”

Tijdens de gemeenteraad in Poperinge die maandag weer digitaal plaats had, stelde Johan Lefever (Open VLD) een aantal vragen in verband met de aanpak van zwerfvuil, de sluikstortproblematiek en de realisatie van het vuilbakkenplan.

“Heel veel mensen ergeren zich aan dit gedrag. Vanuit een ‘sensibiliseren’ hebben we ook in onze stad vele mensen, verenigingen, maar ook individuen die zich vrijwillig inzetten voor een opkuismoment. Ook onze diensten doen het nodige om sluikstorten op te ruimen. De verzuchting en vooral ook het gevoel blijven: ‘het is vechten tegen de bierkaai’. Sommige mensen willen niet leren, ondanks sensibilisering en ondanks een preventieve aanpak. Eigenlijk zouden we een nultolerantie moeten voeren voor sluikstorten en zwerfvuil”, sprak Johan Lefever.

Asociaal

“Via een stevige handhaving zou de stad een sterk signaal moeten geven dat zwerfvuil achterlaten getuigt van asociaal gedrag en dat dit niet thuishoort in onze stad. Zowel Roeselare als Oostende willen meer mensen betrappen en daarom zijn zij op zoek gegaan naar extra hulp voor politie en gemeenschapswachten.”

“Beide steden kunnen een beroep doen op extra personeel van de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). De Vlaamse overheid steunt dus de lokale besturen om het sluikstorten en het zwerfvuil aan te pakken. Zo verhoogt Oostende haar mankracht van 5 naar 12 personeelsleden. Kan Poperinge mensen uit OVAM gratis ter beschikking krijgen?”

“Daarnaast kan een plaatselijk ‘vuilbakkenplan’ helpen voor een kordatere aanpak. De hele zwerfvuil- en sluikstortproblematiek dient onder de loep genomen te worden. Ik weet dat hier rond gewerkt wordt en ik ben dan ook zo vrij te vragen hoe ver men hier concreet staat op vandaag, ook naar geplande acties toe. Ons voorstel is dan ook om na te gaan hoe wij als lokaal bestuur nog sterker kunnen inzetten op het vergroten van de pakkans van overtreders rond sluikstorten, en het inzetten van medewerkers van OVAM voor extra controles”, aldus nog Johan Lefever.

Vuil trekt vuil aan

Schepen Kris Notebaert (CD&V) stelde zich goed bewust te zijn van het complexe probleem. “We proberen het stadscentrum zo proper mogelijk te houden, want zwerfvuil trekt nog meer vuil aan. Anderhalf personeelslid houdt zich daar dagdagelijks mee bezig. In de dorpen is dat één personeelslid eenmaal per week.”

“De veegmachines worden dagelijks ingezet, en vorig jaar werden 46 GAS-boetes uitgeschreven, gaande van 75 tot 150 euro. Als we een sluikstort aantreffen, onderzoeken intensief of de dader kunnen vatten”, zei de schepen.

“De grote ‘Campagne Zwerfvuil’ van IVVO, waar verenigingen aan meewerken, werd opgestart vanuit Poperinge. Vorig jaar werd hier 8 procent van de wegen opgeruimd, het meeste van de regio. We kregen 336 meldingen om zwerfvuil op te halen, deze maand al 37.”

“Onlangs werd een speciale werkgroep ter zake opgericht. We kunnen nog meer camera’s inzetten, maar dat is een heel complexe zaak. We kunnen alleen maar hopen dat het statiegeld vlug wordt ingevoerd. En wat die handhavers van OVAM betreft, er zijn er maar 30 voor heel Vlaanderen”, besloot schepen Notebaert.