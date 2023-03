Zwerfvuilactie terug van weggeweest

Na een voorzichtige heropstart vorig jaar wordt op zaterdag 1 april in Tielt en deelgemeenten terug een grote voorjaarszwerfvuilactie georganiseerd. Iedereen die mee de handen uit de mouwen steekt krijgt nadien een hapje en een drankje.

In Tielt, Aarsele en Kanegem wordt op 1 april op hetzelfde moment verzameld. In de de deelgemeenten is dat op het dorpsplein, in Tielt is dat op de Markt. Opruimmateriaal wordt ter plaatse uitgedeeld, waarna er tussen 13.30 uur en 16.30 uur zwerfvuil geruimd wordt.

In Schuiferskapelle vindt de actie een week eerder plaats, op 26 maart tussen 9 en 12 uur. Inschrijven kan tot 25 maart via www.tielt.be of telefonisch via 051/42.81.50. Deelnemende verenigingen komen in aanmerking voor een subsidie.