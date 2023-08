Zwerfvuil op onze carpoolparkings kost meer dan 300.000 euro

Vorig jaar werd 201 ton zwerfvuil opgeruimd langs de snelwegparkings in onze provincie. Dat is minder dan de vorige jaren, maar het opruimen kost nog altijd een pak geld. CD&V vraagt een strengere controle op sluikstorters.

“Het aanpakken van sluikstorten op carpoolparkings in Vlaanderen is van cruciaal belang om een schone en leefbare omgeving te behouden”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V). “Sluikstorten vormt niet alleen een esthetisch probleem, maar heeft ook schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu. Als belangrijke schakel in duurzaam vervoer moeten carpoolparkings aantrekkelijk blijven voor gebruikers.”

“Door een gebrek aan controle gaan sluikstorters vrijuit. Dat is onaanvaardbaar” – Brecht Warnez, Vlaams parlementslid

Uit cijfers die Warnez opvroeg bij Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) blijkt dat er vorig jaar 201 ton afval werd geruimd op de snelwegparkings in onze provincie. De hoeveelheid opgeruimd afval daalde de voorbije jaren wel. In 2019 ging het nog om 451 ton, in 2021 om 259 ton.

Geen pv’s

Het baart Brecht Warnez zorgen dat er in 2022 geen processen-verbaal opgemaakt zijn voor sluikstorten op carpoolparkings in West-Vlaanderen. “Dat is echt onaanvaardbaar. Het gebrek aan controle betekent dat sluikstorters niet worden opgespoord en dat ze dus vrijuit gaan. Hier moet dringend verandering in komen. Ik pleit er dan ook voor dat de minister hier een topprioriteit van maakt. Zo zou er bijvoorbeeld gebruik kunnen gemaakt worden van mobiele camerabewaking. Dit wordt nu al toegepast in veel gemeenten, waaronder in Wingene waar ik schepen ben.”

Handhavingsacties

“Na al die jaren sensibiliseren, blijft sluikstort een hardnekkig maatschappelijk probleem, ook op onze snelwegparkings”, reageert Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters. “Onder meer de carpoolparking van Ruddervoorde is een bekende hotspot voor zwerfvuil. Het opruimen van al dat afval kost bovendien handenvol geld. Vorig jaar ging het voor West-Vlaanderen om een kost van 307.128 euro. Zo draait iedereen mee op voor het asociaal gedrag van enkele individuen.”

“Sinds vorig jaar zijn er twaalf gewestelijke toezichthouders die overtreders waarschuwen of verbaliseren. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil per provincie 46 handhavingsacties per jaar organiseren. Naast handhaving blijft men ook inzetten op sensibiliseren.”