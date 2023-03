Zuienkerkse boeren blinken de tractor op: “Laten we de sector een hart onder de riem steken”

De Houtaafse parochieraad, Landelijke Gilden en KLJ slaan opnieuw de handen in elkaar voor een tractorzegening op zondag 26 maart. Een traditie die in 2018 vanonder het stof werd gehaald, maar na twee geslaagde edities weer werd opgeborgen vanwege corona.

De organisatoren roepen op tot een massale opkomst voor deze derde zegening met rondrit door de polders. “Laat ons samen onze boeren een hart onder de riem steken”, klinkt het.

Pakweg vijftig jaar geleden lieten boeren overal te lande hun tractor zegenen voor een goede oogst, en die traditie keert nu stilaan op veel plaatsen terug. Zo vond er twee weken geleden nog eentje plaats in Jabbeke en worden komend weekend de tractoren opgeblonken in Zuienkerke. De tractorzegening in Houtave – een initiatief van de parochieraad in samenwerking met de Landelijke Gilde Nieuwmunster-Houtave en KLJ Oostende-Houtave – werd voor het eerst georganiseerd in 2018. Het was toen meteen ook de aftrap voor het feestjaar ‘Nieuwmunster, dorp in de kijker’.

“Iedereen in de regio is solidair met de jonge landbouwers”

“Met een honderdtal tractoren was die eerste editie meteen al een schot in de roos”, zegt landbouwer Dominique Storme. Ook in 2019 was er nog een geslaagde bijeenkomst. “Er zat toen hier en daar zelfs een getunede tractor tussen”, zegt Dominique. “De jonge boeren zijn in onze gemeente best wel nog talrijk, en die zijn de vorige keer ook allemaal komen opdagen. Met dank aan de gewaardeerde medewerking van KLJ Oostende-Houtave.”

Retrofanaten

Voor de retrofanaten: er vielen de vorige keer ook een paar knappe oldtimertractoren te spotten op het event. De bedoeling was om dit jaarlijks te herhalen, maar dan was er in 2020 plots corona en sindsdien ging de tractorzegening drie jaar op rij niet door. “Dit is dus een heropstart”, klinkt het. De organisatoren roepen ook nu weer op tot een massale opkomst voor het evenement. “Ik voel een grote solidariteit met de boeren, en dat doet deugd. Laat ons de boerensector zondag massaal een hart onder de riem steken”, besluit Dominique Storme.

De derde Houtaafse tractorzegening vindt plaats op zondag 26 maart. Om 9.45 uur wordt er verzameld in de Kapellestraat, waarna er om 10 uur een speciale themaviering plaatsvindt in de kerk. De eigenlijke tractorzegening start om 11 uur. Nadien is iedereen nog welkom voor een hapje en een drankje in het ontmoetingscentrum De Maere.