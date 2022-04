Zuidstraat in Menen voert actie tegen hondenpoep

Deze week is er in de Zuidstraat in Menen een sensibiliseringsactie aan de gang tegen hondenpoep. Leerlingen van de BS De Vlam ontwierpen in dit kader vlaggetjes die geplant werden op alle plaatsen waar op de speelweide van de Zuidstraat hondenpoep lag.

Daarmee willen ze de baasjes van honden wijzen op het openbaar karakter van de speelweide, want een terrein met veel hondenpoep kan geen speelruimte meer zijn. “Het was net doordat we geruchten van kinderen opvingen dat ze door de vele hondenpoep niet meer gingen spelen op de weide dat wij met het Burgers Bewonersplatform van de Barakken soelaas gingen halen bij de stad om het probleem aan te pakken”, kregen we te horen van Christa Cambier, die samen met haar zus Marijke Cambier, Pascal Poot en Lieve Vandaele aanwezig was namens het Burgers Bewonersplatform.

Hondenpoeppalen

“Als stad zijn we meegegaan in het verhaal. Een speelweide moet proper blijven, maar dat is ook zo wat betreft speelweiden voor honden. Ook hier vragen we de baasjes de hondenpoep op te ruimen en in de speciale hondenpoeppalen te deponeren. Als stad willen we het aantal openbare vuilbakken verminderen, maar anderzijds het aantal hondenpoeppalen vermeerderen. In de openbare vuilbakken word teveel gewoon huisafval gedropt, vandaar de beslissing. Nu zijn er al een zeventiental van de hondenpoeppalen geplaatst, verspreid over de stad en deelgemeenten, maar het is de bedoeling dat we er nog heel wat zullen aankopen en plaatsen”, aldus schepen Patrick Roose.

Daarna gingen de kinderen van De Vlam op zoek naar de hondendrollen op de speelweide. Er moesten al meteen heel wat vlaggetjes geplant worden. (WO)