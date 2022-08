Zet je afvalzak vroeger buiten in regio Kortrijk-Waregem, ophalers vermijden de hitte

De afvalophaling in de gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kruisem, Kuurne, Spiere-Helkijn, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem zal vanaf woensdag vroeger starten. Op die manier wil Imog ervoor zorgen dat hun afvalophalers geen zwaar werk moeten leveren op het heetst van de dag.

Dat communiceert Imog, de intergemeentelijke samenwerking in het zuiden van West-Vlaanderen. Ook in het Oost-Vlaamse Kruisem zal de afvalophaling al ‘s ochtends vroeg beginnen. Dat is nodig omdat de fysieke inspanning voor de ophalers in het warme weer anders te zwaar is.

“Werken in die hitte is niet evident en al zeker niet voor onze afvalophalers die sterke fysieke inspanningen moeten leveren. Om hen te beschermen, zorgt Imog ervoor dat ze niet op het heetst van de dag moeten werken. Daarom vervroegen we de ophaalrondes vanaf woensdag tot eind deze week”, luidt het bij Imog. “Op die manier kan Imog de ophaling blijven garanderen. We zorgen er ook voor dat het vuilnis op tijd weggehaald wordt zodat eventuele geurtjes door de warmte geen kans krijgen.”

De ophaalrondes zijn vervroegd tot eind deze week en de maatschappij vraagt inwoners om restafval, pmd, papier en karton al ‘s avonds buiten te plaatsen zodat alles opgehaald kan worden. Ook de ophaling van de tuinafvalbakken (TAB) start al om 6 uur ‘s ochtends. Imog is werkzaam in Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kruisem, Kuurne, Spiere-Helkijn, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem.

