Zesdejaars centrumscholen zorgen voor proper centrum

De kinderen van de derde graad van de centrumscholen en de Ginste verdienen een pluim. Zij zorgen er in grote mate voor dat de centrumstraten er proper bijliggen door geregeld alle zwerfvuil bijeen te rapen.

Op vrijdag 9 december was het de beurt aan het zesde A van juf Tine Vancoillie van Mandelbloesem. De kinderen kregen hierbij de steun van de leerkracht maar ook van de minaraad-medewerkers Jan Scherpereel, Guido Maes en Guido Vangroenweghe. Volgens de begeleiders hebben dergelijke acties echt wel zin. Er wordt immers steeds minder zwerfvuil aangetroffen, vooral in het centrum van de gemeente. Alleen langs landelijke straten op de Vinkhoek bijvoorbeeld wordt er meer zwerfvuil aangetroffen omdat langs die wegen weinig bewoning is en de sociale controle er gering is. Op de foto zien we de deelnemende kinderen Lieke Bogaert, Pauline Debacker, Xibe Desmet, Helene Dieryckxvisschers, Guyon Galle, Ilien Hoste, Younes Ouchene, Victor Vancoillie, Leonie Van Craeynest, Floris Van Eenooghe, Rozie Van Eenooghe, Charles Vanmeenen, Wout Vanmeenen, Margaux Vermandele, Tuur Vermeersch en Matvil Rubizhenko. (CLY/foto CLY)