WVI trekt haar aanvraag om in de Spie in Brugge industrie te realiseren

De West-Vlaamse Intercommunale heeft haar aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de Spie in Brugge ingetrokken. De WVI wou op die plek bedrijven herlokaliseren die wegens de aanleg van de nieuwe zeesluis in Zeebrugge moeten verhuizen. Diverse natuurvergunningen hadden bezwaar ingediend tegen die plannen op natte gronden ten noorden van Brugge, tussen de twee spoorlijnen in Sint-Pieters.

Het Vlaams Departement Omgeving meldt dat de WVI zijn aanvraag om in de 42 hectare open ruimte van De Spie, in uitvoering van het gewestelijk ruimelijk uitvoeringsplan, om industrie toe te laten, stopzet. Ivan De Clerck van de vzw Bescherm Bomen en Natuur, één van de vier natuurverenigingen die bij Vlaams minister Zuhal Demir beroep aantekende tegen de vergunning van het West-Vlaams provinciebestuur, reageert opgelucht.

“De WVI zal de druk van de vier milieuverenigingen wel gevoeld hebben, wij hadden ook keiharde tegenargumenten. Waardevolle natuur moest verhard worden en plaats maken voor industrie. De spie is een bijzonder mooi stukje ongerepte natuur, met een rijk biotoop: vogels, insecten, maar ook bomen en planten dreigen te verdwijnen. Bovendien is het een erg watergevoelig gebied: tijdens de voorbije maanden stond het vaak helemaal blank!”

“Er is meer: op de spie staat ook nog een jachtwachterswoning uit 1730 die op de lijst staat van te beschermen erfgoed. Dit unieke gebouw werd gerestaureerd met subsidies van stad Brugge, bekrachtigd met een notariële acte “non modificandi”. Er mag dus niets aan het gebouw veranderen, maar volledig afbreken zou nu plots wel mogen!”

“Hopelijk wordt dit prachtige waterrijke gebied met waterpartijen, rietvelden, permanente graslanden en een enorme diversiteit van weide en watervogels niet verkaveld. Want de WVI kan natuurlijk nog nieuwe plannen indienen”, aldus Ivan De Clerck.

