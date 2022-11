Wielsbeke kiest voor openbare duo-vuilnisbakken: voortaan sorteren we ook onderweg

Een gezellige gemeente is een propere gemeente. Daarom is de gemeente Wielsbeke onder begeleiding van Mooimakers en Imog al enkele jaren bezig met een vuilnisbakkenplan. Het doel: de juiste vuilnisbak op de juiste plaats want dit zorgt voor minder zwerfvuil en sluikstort.

De gemeente nam samen met Imog de vuilnisbakken onder de loep. Alle straatvuilnisbakken werden geïnventariseerd en hun vullingsgraad werd gemeten, ook sluikstort in de vuilnisbak werd gemonitord. Deze resultaten werden geanalyseerd en leiden tot verplaatsingen van bepaalde vuilnisbakken, enkele vuilnisbakken werden verwijderd en op sommige plaatsen kwam een straatvuilnisbak bij. Vuilnisbakken die vaak sluikstort bevatten kregen een waarschuwingsbord en werden van dichtbij opgevolgd.

De gemeente Wielsbeke wil nu nog een stap verder gaan en plaatst duo-vuilnisbakken: naast elke zwarte straatvuilnisbak voor restafval werd een blauwe PMD straatvuilnisbak bijgeplaatst op dezelfde locatie. Op het moment dat mensen hun afval kwijt willen, kiezen ze de juiste vuilnisbak door links of rechts te reiken naar de juiste inwerpopening. De meeste inwoners sorteren thuis al goed, vanaf nu kunnen ze dat ook doen onderweg naar de bushalte, in het park, op een speelplein, enz. Wielsbeke is hiermee de eerste gemeente in de regio die kiest om op het ganse grondgebied duo-vuilnisbakken te plaatsen. We verplichten de inwoners om thuis goed te sorteren, maar dan moeten we ook als gemeente in de publieke ruimte het goede voorbeeld aanreiken. Door het sorteren en gescheiden inzamelen van PMD zal het restafvalcijfer dalen en kan er meer gerecycleerd worden wat goed is voor de portemonnee en voor het milieu.

Je zal vanaf nu dus overal de twee vuilnisbakken samen zien, zodat het makkelijk is om altijd te sorteren. Zo kunnen mensen als ze onderweg een belegd broodje eten met een blikje frisdrank, voortaan het lege broodzakje in de straatvuilnisbak voor restafval gooien en het lege blikje in de PMD-straatvuilnisbak. Dezelfde sorteerregels van thuis pas je nu ook toe in de openbare ruimte in Wielsbeke.

Wielsbeke telt nu 59 locaties met een restafval- en PDM-straatvuilnisbak (15 vuilnisbaklocaties in Ooigem, 13 in Sint-Baafs-Vijve en 31 in Wielsbeke).