Wie heeft vermiste hond Alpha gezien? Baasje doet oproep

Sinds woensdag 22 maart is de hond Alpha ontsnapt uit de tuin van zijn baasje in Beveren.

Alpha (4) is een Akita, een hondenras dat oorspronkelijk uit Japan afkomstig is, die op 22 maart uit de tuin van zijn baasje in de Beversestenweg ontsnapte. “Hij laat zijn teefje Viva treurend achter”, klinkt het bij Johan Moerman die zelf actief is bij Dogmatchers, waarbij de perfecte match wordt gezocht tussen beestje en baasje voor bijvoorbeeld een wandeling. Hij helpt intensief bij de zoektocht. Het was niet de eerste keer dat hij wegliep, maar meestal komt hij vrij snel terug. Nu is dat niet het geval en maken ze zich grote zorgen.

Ondertussen werden er al heel wat acties op poten gezet om Alpha terug te vonden, gaande van een zoekactie tot flyers en meer, maar die leverden niets op. “Twee dagen nadat hij verdween, is er nog een landbouwer die hem gezien heeft, hij liep richting Ardooie. Meer weten we niet, we zitten met de handen in het haar. Zolang we niet alles gedaan hebben om Alpha terug te vinden, blijven we doorgaan. Alpha zou voor ons hetzelfde doen”, klinkt het emotioneel.