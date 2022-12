Wevelgem wil zwerfvuil van vrachtwagenchauffeurs in Kortrijkstraat aanpakken

Na een eerste experiment tegen zwerfvuil in het park, wil de gemeente Wevelgem met de Kortrijkstraat een nieuwe hotspot bestrijden. Het focust zich daar op vaak anderstalige vrachtwagenchauffeurs die er hun afval deponeren.

Een jaar geleden stelde de gemeente Wevelgem haar nieuwe strijdplan tegen zwerfvuil voor. Met het bepalen van verschillende hotspots die een specifieke aanpak behoefden, werkte het voor elk van die hotspots verschillende experimenten uit.

Een eerste veldslag werd geleverd aan de kiosk in het park, met onder meer posters met Mooimakers als model en dubbele asbakken. Met wisselend succes. Het zwerfvuil is verminderd, de peuken blijven een probleem. Daarom zullen nu asbakken worden geïnstalleerd.

Nu is het ook tijd om een nieuwe hotspot aan te pakken. In de Kortrijkstraat komen sorteerafvalbakken en moet een sensibiliseringscampagne sluikstorters op andere gedachten brengen. “Het gaat om de strook die over de E403 loopt tussen de twee ronde punten”, vertelt schepen van Leefmilieu Stijn Tant (CD&V). “Daar staan vaak vrachtwagens die er even rusten of wachten, wat redelijk wat zwerfvuil met zich mee brengt.”

De gemeente en de Mooimakers willen zich nu focussen op de vaak anderstalige vrachtwa genchauffeurs. Daarom plaatsen ze communicatieborden op ooghoogte van de chauffeurs. Begin november werd de strook volledig opgeruimd en volgden er metingen. “Met het plaatsen van de borden en afvalbakken zullen nog effectmetingen plaatsvinden. Dat herhalen we binnen twee maanden nog eens. Daarnaast zal er extra controle en handhaving zijn.”

De komende maanden zal er ook een actie plaatsvinden in de Vrijstraat in Moorsele – als landelijke weg ook een van de hotspots. (JD)