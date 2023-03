Wevelgem trakteert Mooimakers op ontbijtbuffet in OC De Cerf

Hilde Boudry en Rik Devriendt uit Dreef Ter Winkel 10 (foto) mochten in OC De Cerf aanschuiven voor een rijkelijk ontbijtbuffet. Net als enkele tientallen andere inwoners van Groot-Wevelgem werden zij hiermee door het gemeentebestuur bedankt omdat ze als Mooimakers in hun buurt het sluikstorten en zwerfvuil te lijf gaan. Officieel telt deze groep vrijwilligers ondertussen al 159 geregistreerde leden. In realiteit zijn er dat nog een pak meer omdat niet iedereen zijn gegevens nalaat of gewoon vrijwillig de straat op gaat.

“Wij doen dit al ruim drie jaar”, zegt Hilde trots. “En het gebeurt geregeld dat wij onze kleinkinderen meenemen als wij weer eens de baan op gaan.”

De gemeente investeert volgens schepen van Milieu Stijn Tant intussen ook in nieuwe maatregelen om het zwerfvuil te voorkomen. Zo worden binnenkort alle openbare vuilnisbakken vervangen door een nieuw en beter model en kijkt het gemeentebestuur waar het nog meer hondenpoepvuilbakken kan installeren. Eerdere gecoördineerde acties op enkele hotspots die aan zwerfvuil onderhevig zijn, blijken volgens de schepen ook zeer effectief. (AV/Foto AV)