Westkustpolder ontvangt minister Zuhal Demir

Om de werking van de Polders aan de minister toe te lichten, heeft het bestuur van de Westkustpolder op zaterdag 19 maart Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir uitgenodigd. De uiteenzetting gebeurde in het kantoor van de Westkustpolder, dat in het centrum van Alveringem gevestigd is.

Het was dijkgraaf van de Westkustpolder Johan Matthys uit Lo die samen met onder meer de Alveringemse burgemeester – op wiens grondgebied de ontmoeting plaats vond – minister Demir verwelkomde. Delegaties van twee aanwezige West-Vlaamse kustpolders – Weskustpolder en Zuidijzerpolder – wilden de minister uit eerste hand informeren over hun werking.

Bescherming

We vernamen dat de Westkustpolder in een gebied van 28.000 hectare verspreid over de gemeenten De Panne, Nieuwpoort, Koksijde, Veurne, Alveringem, Lo-Reninge en Diksmuide aan waterbeheer doet. Het bewaakt het peilregime van in totaal 1.500 kilometer waterlopen om wateroverlast te voorkomen en de streek te beschermen tegen de – stijgende –zeespiegel.

Omdat de betrokken medewerkers gaandeweg een enorme terreinkennis hebben opgebouwd, wordt de expertise van zowel de Westkustpolder als de Zuidijzerpolder door de lokale besturen en andere overheden erg gewaardeerd. “Hun adviezen worden door ons stelselmatig gevolgd”, zegt burgemeester Liefooghe daarover. “Is er wateroverlast op Alveringems grondgebied, zoals eind vorig jaar nog in Stavele, dan staan de mensen van de Polder onmiddellijk met hun laarzen in het water om mee de crisis te managen.”

We horen dat een eerder klein team van 9 bestuursleden, een klein personeelsteam en een groep van vrijwillige sluisbedieners met beperkte financiële middelen jaar in, jaar uit, bergen werk verzet. De financiële inkomsten zijn drieledig: eigenaars van de gronden binnen het Poldergebied maken de werking mogelijk door per hectare en per jaar 24 euro Polderbelasting te betalen. Alle andere gezinnen betalen 12 euro.

De Polderbesturen doen een beroep op aannemers voor de noodzakelijke werken op het terrein. Zijn het provinciale waterlopen, dan betaalt de provincie West-Vlaanderen de factuur. “Ons takenpakket is veel breder dan waterbeheer alleen”, zegt dijkgraaf Johan Matthys. “Wij doen ook maaiwerken, ruimwerken, beheren wandelpaden en hebben aandacht voor zaken als visbestand en exotische planten. En ook niet onbelangrijk: we doen aan sociale tewerkstelling en proberen via diverse kanalen de burger zo goed mogelijk te informeren over onze werking en het belang van goed waterbeheer. ”

Boeiend

Minister Demir vertelde bij haar vertrek dat ze de uiteenzetting zeer boeiend vond. “Ik ben onder indruk van de inzet en expertise van deze organisaties en neem enkele knelpunten en vragen mee naar Brussel”, reageerde ze enthousiast.

(AB)