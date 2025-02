Westhoekwater nu ook in Brussel te verkrijgen: “Gennez gaf de tip elke minister eentje te bezorgen”

Groen deelde maandagavond voor de gemeenteraad in Ieper flesjes ‘Biocide+ Westhoekwater’ uit aan de raadsleden. Ondertussen raakten de flesjes water ook al tot bij de ministers.

“Exclusief Iepers drinkwater, op flessen getrokken door Groen Ieper.” Dit etiket prijkt op nieuwe flesjes ‘Biocide+ Westhoekwater’, maandag uitgedeeld door Groen op de gemeenteraad. De ingrediënten: 99 procent water en subtiele toetsen van pesticiden, biociden en andere ‘gewasbeschermende’ middelen. “Nu met tot tien keer meer schimmeldodende stoffen”, aldus het etiket met de waarschuwing: “gebruik op eigen risico wegens nog ongekende nevenverschijnselen”.

Flesje voor Gennez

Iepers schepen Eva Ryde, de enige Vlaamse volksvertegenwoordiger (N-VA) uit de stad, trok met de flesjes ‘Biocide+ Westhoekwater’ naar Brussel. Dinsdag kreeg minister Caroline Gennez, bevoegd voor Volksgezondheid (Vooruit), een flesje. “Ze zei dat ze het zou drinken, nam het mee naar een overleg en gaf de tip elke minister eentje te bezorgen, omdat water een brede verantwoordelijkheid is”, aldus Ryde, die woensdag naar minister van Milieu en Landbouw Jo Brouns (CD&V) trok met een flesje. “We mogen dan wel verschillen in visie over de weg naar oplossingen, we delen met alle partijen in Ieper de bezorgdheid. Mijn flesje heb ik leeggedronken, vertrouwend op de duidelijke wetenschappelijke onderbouwing van de beslissing van de minister. Vlaamse ministers moeten wel wakker geschud worden om de trend in de waterkwaliteit te stoppen. Drinkwater is een basisbehoefte, niet een soort koeken die je uit de rekken kan laten halen.”

Iepers schepen Eva Ryde (rechts) gaf ook een flesje aan minister Caroline Gennez. © gf

“In naam van onze schepen van drinkwaterbeleid Miguel Gheysens heb ik minister Jo Brouns uitgenodigd uit om in de Week van het Water naar Ieper af te zakken om met de burgers in debat te gaan over de toekomst van de waterkwaliteit. We hopen als stadsbestuur dat hij hier tijd voor zal vrijmaken. Rechtstreekse communicatie over de geplande aanpak wekt meer vertrouwen. Zelf heeft hij niet veel gezegd, maar hij kon de ludieke doch duidelijke actie van Groen letterlijk en figuurlijk wel smaken. Hij was duidelijk al op de hoogte dat hij een flesje zou krijgen.” (TP)