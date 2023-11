West-Vlamingen sparen 11.000 ton CO2-uitstoot uit dankzij 2dehands.be, Lichtervelde scoort beste

West-Vlamingen spaarden vorig jaar maar liefst 11.000 ton CO2-uitstoot uit door het verkopen van bijna 330.000 gebruikte spullen via de website 2dehands.be. De inwoners van Lichtervelde deden de beste zaak voor het milieu van de hele provincie. Zij verkochten in 2022 maar liefst 3.511 producten via 2dehands.be, wat neerkomt op een potentiële besparing van 147 ton CO2-uitstoot. Dat blijkt uit een recent onderzoek.

Meer dan 2,22 miljoen reeds gebruikte producten kregen vorig jaar in België een tweede, derde of zelfs vierde leven via 2dehands.be. Zo kon België door de verkoop van tweedehandsspullen bijna 25 miljoen kilo grondstoffen uitsparen, waaronder 2,5 miljoen kilo plastiek, 7,6 miljoen kilo staal en 1,7 miljoen aluminium. Auto’s, motorfietsen, bromfietsen, caravans en aanhangwagens werden hierbij niet meegeteld.

“Zo willen we ‘Circular Monday’, de tegenhanger van Black Friday in de kijker zetten en focussen op een duurzame economie van hergebruiken”

Dat blijkt uit onderzoek van Ethos International en het IVL Swedish Environmental Research Institute in opdracht van 2dehands.be. Door producten tweedehands te verkopen in plaats van direct weg te smijten, gaan mensen spaarzamer om met grondstoffen. En koopt men ook minder nieuwe producten, waardoor er uitstoot vermeden wordt. In het onderzoek werd er ook rekening gehouden met de uitstoot van 2dehands als bedrijf én met het eventueel transport dat het gebruikte artikel aflegde.

Lokale impact

Ieder impact telt, dat blijkt uit de cijfers. De gemeente Lichtervelde kon het meeste bijdragen aan de verminderen van CO2-uitstoot via handel op 2dehands.be. In totaal spaarden de inwoners 147 ton uitstoot uit. Maar per inwoner komt dit neer op 16 kilogram CO2-uitstoot, gevolgd door Zedelgem (13,6 kg) en Oostkamp (13,1 kg).

Ook Wingene (12,7 kg), Dentergem (11,9 kg), Torhout (11,5 kg), Wielsbeke (11,4 kg), Izegem (11,1 kg), Anzegem (10,9 kg) en Lendelede (10,9 kg) scoren nog zo goed dat ze zich in de top 10 kunnen plaatsen. Dankzij de bijdrage van alle West-Vlamingen werd er in 2022 bijna even veel CO2-uitstoot uitgespaard, als 9.500 auto’s, die per jaar 10.000 kilometer rijden.

“Met dit onderzoek willen we ‘Circular Monday’, de tegenhanger van Black Friday in de kijker zetten. Dat is een dag waarop burgers, bedrijven en gemeenten aangemoedigd worden om in te zetten op de circulaire economie. Dit onderzoek toont dan ook dat hergebruik van producten een flinke bijdrage levert aan een beter milieu en dat 2dehands dus wel degelijk een groot verschil maakt”, stelt Rick Verkuyl, Sustainability Officer 2dehands.