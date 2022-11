West-Vlaanderen investeert het meest in asbestverwijdering, 1 miljoen euro subsidies van Vlaamse overheid

Vanaf deze week wordt de strijd tegen asbestverwijdering een versnelling hoger geschakeld en moeten gebouwen, die gebouwd werden voor 2001, verplicht een asbestattest hebben bij de verkoop. De Vlaamse regering reikt een subsidie uit per oppervlakte verwijderde asbest om mensen te motiveren om de schadelijke stof weg te halen. “West-Vlaanderen maakte er al het meeste werk van. In totaal kregen 204 projecten een bedrag van meer dan 1 miljoen euro. Dat is een gigantisch stuk hoger dan de andere provincies”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V), die cijfers opvroeg bij minister Zuhal Demir (N-VA).

Sinds 1998 is het verboden om asbesthoudende materialen nog te maken of te gebruiken, want het inademen van asbest houdt gezondheidsrisico’s in, vooral voor de longen en de luchtwegen. Vaak verschijnen die symptomen pas na een lange tijd blootstelling. “Iedereen is zich bewust van de gevaren van asbest op lange termijn, maar het is een huzarenstuk om het een veilige manier uit onze leefomgeving te bannen”, stelt Warnez.

“40 procent van de totale subsidies gingen naar West-Vlaamse projecten om asbest te verwijderen”

In totaal deelde de Vlaamse overheid al 2,7 miljoen euro aan subsidies uit voor het verwijderen van buitenmuur- of dak- en zoldervloerisolatie met asbest. West-Vlaanderen kreeg met 1.042.043 euro al het meeste toegekend van alle provincies. “Die Vlaamse subsidie in het kader van het Actieplan Asbestafbouw, opgesteld in 2018, versnelt asbestverwijdering uit onze leefomgeving.”

Meer projecten in andere provincies

In de provincies Antwerpen (257), Oost-Vlaanderen (229) en Vlaams-Brabant (211) kregen meer asbestverwijderingsprojecten een subsidie toegekend dan onze provincie (204). “Maar uit de cijfers blijkt dat West-Vlaanderen veruit de grootste oppervlakte asbest heeft verwijderd en zo 40 procent van de besteedde subsidies kreeg”, gaat Warnez verder.

Later dit jaar wordt het Actieplan Asbestafbouw geëvalueerd. “Dat is een kans om het huidige bij te sturen. Maar op het eerste zicht zijn de cijfers zeer bemoedigend.”