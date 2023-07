West-Vlaanderen breidt oppompverbod uit wegens droogte

Het oppompverbod in de provincie West-Vlaanderen wordt uitgebreid. Dat meldt gouverneur Carl Decaluwé donderdag. Het is niet meer toegelaten om water op te pompen uit de Blankaart, de Kerkebeek en de Poekebeek.

De lokale onweersbuien van de afgelopen periode hebben het waterpeil in West-Vlaanderen niet voldoende hoog kunnen houden. De provincie breid daarom het oppompverbod uit. Zo mag er vanaf 7 juli geen water meer worden opgepompt uit de Blankaart, de Kerkebeek en de Poekebeek. “Extra droogtemaatregelen moeten verder droogvallen van deze waterlopen tegengaan”, zegt de gouverneur.

Noodzakelijk

Sinds 13 juni is er al een verbod in de stroomgebieden van de Rivierbeek, de Heulebeek en de Kemmelbeek. “Door de verminderde waterkwaliteit van de IJzer is het aanvullen van het Blankaartgebied ondertussen stilgevallen. Het waterpeil zakte snel en een oppompverbod is er noodzakelijk om een verdere peildaling af te remmen”, zegt de gouverneur. Vorig jaar werd dat verbod al in mei ingevoerd.

In het opwaartse traject van de Poekebeek in West-Vlaanderen en het stroomgebied van de Kerkebeek zijn de waterstanden ook laag. Daarom wordt ook daar een verbod ingevoerd. Voor de overige waterlopen stellen zich momenteel nog geen problemen. “De waterkwaliteit blijft er wel een aandachtspunt. Door blauwalgen zijn er voor het kanaal Roeselare – Leie al beperkingen van kracht.”

De provincie volgt de situatie verder op.