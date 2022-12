Weet jij hoe te sorteren? Mirom Roeselare daagt inwoners uit met examen

Rond deze tijd zitten de studenten volop in de blok, of kunnen ze hun rapport gaan afhalen. Maar ook voor Mirom Roeselare is het examentijd, en wel voor jong en oud.

Voor het derde jaar op rij organiseert de intercommunale een examen waaraan alle inwoners van de 12 gemeenten van Mirom Roeselare kunnen deelnemen. Die moeten daar niet voor naar een duf klasslokaal, maar kunnen de 20 meerkeuzevragen gewoon thuis oplossen op hun computer of met de smartphone.

De leerstof bestaat uit sorteerdilemma’s, kennis over het vermijden of hergebruiken van afval en over Mirom Roeselare zelf. Soms is het parate kennis, maar af en toe ook wat moeilijker. Iets opzoeken mag, de antwoorden gewoon overschrijven van je buur niet.

Wie een goed rapport heeft maakt bovendien kans op een mooi extra eindejaarscadeau, want voor de beste studenten is er een mooie prijzenpot voorzien. En intussen steek je er misschien ook nog iets van op.