We sorteren steeds beter, maar met deze tips daalt ons restafval nog verder

“Onze inwoners sorteren steeds beter.” Dat leren de afvalcijfers van de eerste helft van dit jaar voor ongeveer 150.000 inwoners uit IVVO, een samenwerkingsverband van twaalf gemeenten uit de Westhoek en Westkust. En het kan nóg beter, met deze opvallende tips.

Ons restafval daalt voor het eerst sinds corona. Elke burger produceerde in de eerste helft van dit jaar gemiddeld elf procent minder huishoudelijk restafval, wat neerkomt op een daling met 18 kg per inwoner per jaar, als deze trend zich in de tweede jaarhelft doorzet.

De hoofdreden is de nieuwe blauwe zak, waarin sinds 1 april 2021 ook alle plastic verpakkingen mogen.

“Het is duidelijk dat de burger hier gretig gebruik van maakt: het tonnage pmd-afval is maar liefst met 26 procent gestegen”, duidt Valentijn Despeghel, voorzitter van IVVO. “Daarnaast werden in de eerste jaarhelft 4.579 matrassen – of 96 ton – selectief ingezameld via de recyclageparken. Deze fractie komt voortaan niet meer terecht bij het grofvuil. Ten slotte moeten bedrijven een contract afsluiten met IVVO, als ze wensen gebruik te maken van de reguliere rest- en gft-ophaling aan huis. Het ingezamelde bedrijfsafval wordt hierdoor apart geregistreerd en aangerekend en telt niet meer mee in de huishoudelijke afvalcijfers.”

Het kan nog beter

“Vervallen voedingsmiddelen, etensresten zoals vlees- en visresten, oud brood en resten van frietjes met mayonaise mogen met hun besmeurde papieren of kartonnen verpakking in de gft-container”, vervolgt Despeghel. “In het restafval is gemiddeld nog 43 procent organisch afval aanwezig. Dit afval hoort thuis in de gft-container, want hiermee kunnen we compost, groene stroom én groene warmte produceren.”

Op elk recyclagepark zijn papieren zakjes te koop om je keukenresten hygiënisch te verpakken vooraleer deze in de gft-container te gooien

Despeghel geeft nog advies mee om de gft-container en bijgeleverde keukenemmer proper te houden. “Op elk recyclagepark zijn papieren zakjes te koop om je keukenresten hygiënisch te verpakken vooraleer deze in de gft-container te gooien. Of gebruik oude broodzakken of krantenpapier, maar geen composteerbare zakjes omdat deze onvoldoende snel afbreken in een industriële gft-vergistingsinstallatie.”

De IVVO-voorzitter dankt de burger voor de betere sorteerinspanningen en geeft nog een gouden tip. “Probeer vooral zo weinig mogelijk afval te produceren. Afvalpreventie is goedkoper én beter voor het milieu!” (TP)