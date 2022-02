Waterstudie tussen Ijzer en waterput in Nieuwkapelle: groene verkleuring mogelijk

De Watergroep bestudeert tussen 21 februari en 7 maart de weg die het water aflegt van de rivier de IJzer tot in de put van Nieuwkapelle. De studie gebeurt door de firma Traqua die hiervoor sensoren en de onschadelijke stof fluoresceïne zal gebruiken.

De Watergroep produceert in het waterproductiecentrum De Blankaart in Woumen water uit oppervlaktewaterlopen. Het water komt via verschillende wegen in het spaarbekken in Woumen terecht. Een daarvan is het overpompen van water uit de IJzer naar de waterlopen van de Westkustpolder. Vervolgens wordt het water naar de put van Nieuwkapelle gepompt waarna het nogmaals wordt overgepompt naar de innamekanalen van De Blankaart. Maar de laatste jaren is gebleken dat het transport van water uit de IJzer naar de put van Nieuwkapelle niet altijd efficiënt verloopt.

Biologisch afbreekbare stof

Daarom zal De Watergroep nu met toestemming van De Westkustpolder en in samenwerking met de firma Traqua een tracerstudie uitvoeren. Traqua is gespecialiseerd in de analyse, karakterisering en monitoring van waterstromen. Het hydrologisch systeem van het grachtenstelsel zal hierbij worden gekarakteriseerd om de aanvoer in de toekomst te optimaliseren. Zo worden van 21 februari tot 7 maart enkele sensoren in de waterlopen geplaatst. Tegelijkertijd worden er aan het hevelpunt tracerinjecties uitgevoerd met fluoresceïne, een onschadelijke en biologisch afbreekbare stof. Maar die kan wel op bepaalde plaatsen een tijdelijke lichtgroene verkleuring van het water veroorzaken. De inwoners van Lo-Reninge hoeven zich dus niet ongerust te maken wanneer ze het gekleurde water opmerken. Er zullen bij de sensoren ook bordjes worden geplaatst met informatie over de studie. (KVCL)