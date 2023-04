Watersportclub Lakeside Paradise neemt maatregelen tegen algen: “Sporters kwamen groengekleurd het water uit”

In de strijd tegen schadelijke algen strooide watersportclub Lakeside Paradise uit Knokke-Heist week 30 ton cocolietenkrijt over het hele oppervlakte van het Duinenwatermeer. Dit moet de algengroei tegengaan die de jongste jaren meer en meer woekert in de Vlaamse watervlakken en zelfs leidt tot een verbod op watersporten.

“Ook wij werden geplaagd door dit fenomeen”, aldus utbater Frank Vanleenhove. “Het Duinenwatermeer, vroeger Put Van Cloedt, werd jarenlang onaangeroerd gelaten en vanwege de weelderige plantengroei rondom de plas had zich op de bodem een echte drijflaag gevormd van groenafval, dé ideale voedingsbodem zodat de algen zich elk jaar konden ontwikkelen. Bij de start in 2012 was het water echt groen en kwamen de wakeboarders dan ook groen het water uit.”

Roofvissen

“Naderhand beterde het, want hoe meer er gewakeboard wordt, hoe meer het water in beweging is en hoe meer zuurstof in het water komt. Samen met de gemeente namen wij de nodige stappen en onderzochten we alle mogelijke oplossingen. Wij lieten zelfs het visbestand controleren waarna bleek dat er alleen witvis in zat. We werkten daarna samen met visserij Vlaanderen en wisselden vis uit om ook roofvissen te laten rondzwemmen.”

“Blijkbaar is een goed evenwicht in het visbestand ook belangrijk voor de properheid van het water. Tot slot komt er ook een gespecialiseerd bedrijf jaarlijks 50 gerstbalen in netten verankeren rondom de oevers. Tijdens het rottingsproces komt er dan een bepaald enzym vrij dat eveneens de algengroei tegengaat.”

Watertemperatuur

“Het krijt zelf moet gestrooid worden bij een watertemperatuur tussen de 10 en 12 graden Celsius en dat doen we nu al een jaar of 5. Ons team is er ondertussen heel bedreven in geworden. We kregen zelfs al vraag van andere uitbaters om hun water ook te gaan behandelen. We bouwden een speciaal vlot, laten alles leveren in zakken van 25 kg en met behulp van een verreiker en motorboot zijn we met vier een kleine week aan de slag van ’s morgens tot ’s avonds.”

“Elke avond ziet iedereen er uit als een sneeuwman en oogt ook onze boot wit, maar dat hebben we er voor over, de jongste jaren hebben we zo goed als geen problemen meer gehad. We zijn de gemeente ook heel dankbaar voor de financiële steun want de hele operatie kost natuurlijk ook handenvol geld. Belangrijk is dat het een volledig biologische oplossing is die geen schade toebrengt aan mens of natuur en we zijn van plan dit te doen zolang de algenproblemen uitblijven, want anders zou de teleurstelling bij al die wakeboarders enorm zijn en bij sluiting houden wij er een financiële kater aan over plus enkele slapeloze nachten.”