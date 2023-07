VZW Groen dient bezwaarschrift in tegen Beleidsplan Ruimte Brugge

De Brugse natuur- en milieuvereniging vzw Groen vraagt dringend om een aanpassing van het Beleidsplan Ruimte Brugge. Volgens voorzitter Erik Ver Eecke zal 300 hectare waardevolle open ruimte gebetonneerd worden. Het openbaar onderzoek over dit beleidsplan eindigt op 24 juli. De vzw Groen dient alvast bezwaar in tegen het plan.

“Open ruimte is erg schaars geworden, zeker ook in- en rond Brugge”, zegt Erik Ver Eecke namens de vzw Groen. “ Iedereen is er het tegenwoordig over eens dat we er zuinig mee moeten omspringen. In het Beleidsplan Ruimte Brugge wordt terecht gesteld dat het behoud van open ruimte de stedelijke ontwikkeling moet sturen. Het plan zegt dat we niet méér ruimte mogen innemen dan nodig om te wonen, te werken en te ontspannen.”

“Het plan schrijft op geïnspireerde wijze over open ruimte in Brugge, de verwevenheid ervan met natuur, landbouw en recreatie. Het stelt een ruimtelijke ordening voor die rekening houdt met bijvoorbeeld. waterinfiltratie en biodiversiteit. Het beleidsplan verwoordt dit met ronkende titels en oneliners in grote drukletters.

Addertjes

Volgens Erik Ver Eecke geeft dat de Bruggelingen een goede eerste indruk dat het allemaal in orde zal komen: “We mogen vol vertrouwen de toekomst tegemoet zien dankzij dit ‘prachtig doordacht plan’. Er zitten echter een aantal addertjes onder het gras, en de zaken lijken ons niet geheel correct aan de burgers te worden voorgesteld.”

“Brugge houdt de mogelijkheid open om nog eens 821,5 hectare open ruimte bij te verharden. Dat is 6 procent van de totale oppervlakte van Brugge! Het plan lijkt op oude wijn in nieuwe zakken. Het wijzigt in werkelijkheid niets met wat twee generaties voor ons ooit in de jaren 1970 werd beslist.”

Eenzijdig?

“Het hertekent de plannen van weleer niet volgens de hedendaagse probleemstellingen, inzichten, noden of behoeften. Heel wat van de open ruimte die we vandaag nog over houden, behoudt met dit beleidsplan nog steeds de trieste harde bestemming die ze vele jaren geleden in een totaal andere context kreeg.”

“Die beslissingen werden toen niet zelden eenzijdig geïnspireerd door het perspectief van grote investeerders die goedkoop lappen grond van vele hectares opkochten. Deze visie is vandaag totaal achterhaald. Ze houdt totaal geen rekening met de huidige Green & Blue Deal van de Vlaamse Overheid.”

Nefaste gevolgen

“Het zijn beslissingen die vijftig jaar geleden werden genomen, lang voor het belang van signaalgebieden en de nefaste gevolgen van een mogelijke harde bestemming erkend werden. Niemand had toen al van klimaatverandering gehoord. De problematiek van periodieke droogte- en wateroverlast nam in die tijd niet dezelfde proporties aan in Vlaanderen als vandaag. De landbouw produceerde melkplassen en boterbergen en de voedselvoorziening stond toen niet zo zwaar onder druk door een stikstofbeleid of de nood om duurzamer en meer lokaal voedsel te produceren.

“Heel wat natuur- en landbouwgrond behoudt met dit beleidsplan het trieste lot om met beton te worden overgoten! De verouderde planologische “harde” bestemmingen houden helaas stand. Dit is totaal misleidend en onverantwoord. We rekenden het na: een goeie 300 ha aan grote oppervlakten landbouwgrond en natuur zullen zonder tussenkomst van wakkere burgers en politici worden vernietigd!”

Groensnippers

“Daarnaast opteert de stad voor “groensnippers”: bijzonder kleine snippers van een aantal hectares die worden gespaard binnen woonuitbreidingsgebied en woonreservegebieden. De grote open ruimtes van tientallen hectares tot meer dan honderd hectare krijgen helaas wel degelijk een harde bestemming!

“Vier opvallende grote gebieden, die samen meer dan 300 hectare uitmaken, worden met het nieuwe beleidsplan letterlijk en figuurlijk gebetonneerd. Zo worden de terreinen aan de Blankenbergse Steenweg (95 ha) niet als open ruimte aangeduid, omdat beslist is om ze een harde bestemming te geven.”

“Ook de ecologisch waardevolle driehoek de Spie (42 ha) tussen de A11 en de spoorwegen naar Zeebrugge en Blankenberge wordt bedreigd. Dit wetland” vervult een kritische functie als waterbuffer om enorme massa’s hemelwater ter plaatse te infiltreren en zo onze grondwatervoorraad op peil te houden. De stad blijft echter hardnekkig vasthouden aan de industriële bestemming die er destijds aan werd gegeven.”

WVI

Het Chartreusegebied (24 ha) in de Brugse Groene Gordel is bedreigd met de inplanting van grootschalige industriegerichte kantoorgebouwen door de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) in samenspraak met het Brugs stadsbestuur.”

“De Dudzeelse polder (150 ha), een uitgestrekt stuk natuur- en landbouwgrond met een grote biodiversiteit en is grotendeels erkend als Europees Vogelrichtlijngebied, staat planologisch nog steeds ingekleurd als uitbreidingszone voor het “havengebied”. is totaal achterhaald”, aldus Erik Ver Eecke, die met de vzw Groen bezwaart indient tegen het Beleidsplan Ruimte Brugge.