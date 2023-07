Voor het eerst Big Jump in Wevelgem en Lauwe: “Water mag wel nog wat properder”

Afgelopen weekend werd op verschillende plaatsen in Belgie de Big Jump georganiseerd. Voor het eerst namen ook Lauwe en Wevelgem deel, tot groot plezier van de honderden aanwezigen. Ze konden een uur lang zwemmen in de Leie.

Big Jump, een initiatief dat de aandacht moest vestigen op de kwaliteit van het water, wordt al sinds 2005 jaarlijks georganiseerd. ‘De burgers liggen wakker van de kwaliteit van onze rivieren’ is de slogan van de actie die jaar na jaar op meer steun kan rekenen.

Iedereen het water in

Voor het eerst kon je ook op de grens van Lauwe en Wevelgem, die door de Leie wordt gevormd, deelnemen. Om klokslag 15 uur kon iedereen die het wilde in het water springen, om 16 uur was de waterpret dan weer afgelopen.

“De kwaliteit van het water hier in de Leie is best wel ok, een hemelsbreed verschil met het verleden”, liet organisator Simon Verschelde weten. “Toch kan het nog altijd beter en zijn dergelijke acties belangrijk.”

Honderden zwemmers

Verschillende boten op het water en twee ervaren redders zorgden ervoor dat alles veilig kon verlopen. Honderden zwemmers daagden op en konden een uur lang genieten van zwemmen in de Leie, iets wat tijdens het jaar verboden is.

De allereerste die in het water sprong, was de 14-jarige Lotte. “Het was leuk en stiekem ook wel een beetje eng”, lacht ze. “Je weet natuurlijk nooit wat er onder het wateroppervlak loert. Eigenlijk zou ik dat wel meer willen doen, gaan zwemmen in rivieren maar het mag bijna nergens. Het water van de Leie was wel een beetje vies, dus het kan nog heel wat beter. Laat ons hopen dat we volgend jaar hier opnieuw in de Leie mogen springen en dat het water dan nog properder is.”