Volksraadpleging over site Swartes Fabriek in Nieuwpoort: “Volledige sanering is cruciaal”

Met een volksraadpleging ging de aanpak van het voormalig bedrijventerrein van de Swartes Fabriek deze week een volgende fase in. De aanwezigen hadden een duidelijke boodschap: aandacht voor het milieu, een groene invulling en geen hoogbouw.

Het dossier om het voormalig fabrieksterrein van Produits Chimiques de Nieuport, in de volksmond beter bekend als de Swartes Fabriek, aan de Pieter Deswartelaan aan te pakken ligt al enkele jaren op de plank. De scheikundige fabriek werd gesticht door Pieter Deswarte en sloot de deuren in 1969. Sindsdien werd de site afgesloten voor het publiek en verruigde het gebied tot er in 2005 een bodemonderzoek werd uitgevoerd. Daaruit bleek dat er een historische grondverontreiniging aanwezig was dat ook het grondwater had aangetast. Meteen werd er een bodemsaneringsproject opgestart. Stad Nieuwpoort plant nu om de site van de Swartes Fabriek herop te waarderen en begon met de startnota voor een gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP).

“Dit is een van de laatste mogelijkheden om de stad uit te breiden en we moeten ernstig bekijken wat mogelijk is”, vertelt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). “Die grond ligt er momenteel slordig bij. Er staan nog loodsen die weg moeten, alsook een gsm-mast en de grond moet verder gesaneerd worden. De omwonenden willen dat er iets gebeurt.” Om de daad bij het woord te voegen en tot een definitief RUP te komen, werd een volksraadpleging georganiseerd. Dit participatiemoment vond plaats op maandag 14 maart waarbij de Nieuwpoortse inwoners, en dan vooral de betrokken omwonenden van de site, werden ingelicht over zes mogelijke scenario’s voor het voormalig fabrieksterrein. Het gaat om voorstellen om de zone te herbestemmen als een park met vijver; huizen en groen of appartementsgebouwen. Een 65-tal Nieuwpoortenaars was aanwezig.

Bodemsanering

“Er moet iets mooi gebeuren met deze site. Iedereen kent dit gebied en ik vind het persoonlijk dan ook belangrijk dat het volk geraadpleegd wordt en inspraak krijgt”, meent de burgemeester. “Het participatiemoment diende vooral om te luisteren naar de mensen. Welke ideeën en zorgen hebben zij, wat moeten we zeker meenemen bij de verdere ontwikkeling van dit project en waar moeten wij vanuit het schepencollege de aandacht op vestigen.” Er kwam vanuit het publiek vooral bezorgdheid omtrent het milieu, de groene invulling en eventuele hoogbouw.

Het zou een droom zijn om er woningen in het groen te voorzien voor jonge gezinnen

“De aanwezigen wilden vooral dat de zone grondig gesaneerd wordt en ook voor mij is dat belangrijk”, zegt burgemeester Vanden Broucke. “Alles moet niet voor de volle 100 procent gesaneerd worden en veilig zijn, anders gaat het niet door. Mocht er gebouwd worden, dan wil ik niet dat er binnen tien jaar een probleem opduikt. Het zou een droom zijn om er woningen te voorzien voor jonge gezinnen binnen een groene invulling, maar eerst moet de vervuilde grond aangepakt worden”, klinkt het.

Geen hoogbouw

Een andere bekommernis vanuit het publiek betrof de nadruk op een groene invulling van de site. De meeste aanwezigen wensten liever geen appartementsgebouwen of huizen te zien, maar een groen park met eventueel een speeltuin voor kinderen en wandelpaden. Verder kwamen er ook nog vragen over hoe de mobiliteit zou aangepakt worden. “Men ziet er liever een verkeersluwe site komen en ook het parkeerprobleem moet aandacht krijgen”, beaamt de burgemeester.

“Het gebied ligt trouwens aan een belangrijk fietsknooppunt. Wie vanuit Veurne of Diksmuide naar Nieuwpoort fietst, passeert die zone. Wanneer men zich bevindt op het fietspad Frontzate en richting Nieuwpoort kijkt, dan is de skyline mooi zichtbaar. Liever vermijden we dus een muur van appartementen en hoogbouw die het zicht zou verpesten. Als er trouwens gebouwd kan worden op deze site, zou het mooi meegenomen zijn om ervoor te zorgen dat men door de verkavelingen kan fietsen om zo het centrum te bereiken.”

Tweede raadpleging

De consultatieronde betrof een eerste raadpleging. Er volgen nog meerdere stappen tot de definitieve RUP, waarna er pas bouwwerken van start kunnen gaan. “Alles werd genoteerd en dit zal nu voorgelegd worden aan het schepencollege. Daarmee kunnen we aan de slag”, deelt de burgemeester mee. “Het resultaat kan een mix met de beste eigenschappen uit elk scenario worden. Het is dus niet zo dat we ons zullen vastpinnen op een van de zes voorstellen. We zullen nu overgaan tot een voorontwerp van het RUP, waarna dat ontwerp nogmaals aan het volk op een tweede volksraadpleging wordt voorgelegd. Daar kunnen de mensen nog eens zeggen wat ze liever anders zien, alvorens er zal worden overgegaan naar een definitief plan”, verzekert de burgemeester.

(DV)