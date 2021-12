Vlamertinge krijgt nieuwe wandeldreef naar Galgebossen

De Ieperse gemeenteraad keurde maandag de verkoop van gronden aan het Agentschap Natuur en Bos (ANB) goed in Vlamertinge. Door de verkoop kan er een wandeldreef van 1.600 meter gerealiseerd worden van de dorpskom van Vlamertinge naar de Galgebossen.

Dankzij de nauwe samenwerking met Natuur en Bos van de Vlaamse overheid is er binnenkort een nieuwe recreatieve ontsluiting mogelijk naar de Galgebossen vanuit de dorpskom van Vlamertinge. Daartoe stelde het stadsbestuur op de Ieperse gemeenteraad van 6 december voor om de nodige gronden (9.229 m²) in eigendom van OCMW Ieper, te verkopen aan Natuur en Bos om deze essentiële verbinding als wandeldreef in te richten.

Autovrij

“De nieuwe dreef biedt een antwoord op de vraag van heel wat Vlamertingenaars naar autovrije wandelroutes om vanuit het dorp de Galgebossen te bereiken”, zegt schepen van Landschap Valentijn Despeghel (Vooruit). “Zowel senioren als jonge gezinnen, sportieve joggers als natuurvrienden willen zich dicht bij huis kunnen ontspannen zonder verre verplaatsingen. Bovendien zal men op die manier vanuit Vlamertinge via deels onverharde paden kunnen wandelen naar Elverdinge. Deze trage wegverbinding tussen twee deelgemeenten is een nieuw, uniek gegeven in het Ieperse recreatieve aanbod.”

Cayennedreef

De stad Ieper nam de voorbije jaren heel wat initiatieven voor de inrichting van wandelpaden exclusief voor wandelaars, de zogenaamde ‘Trage Wegen’. In Vlamertinge werkt de stad, samen met Natuur en Bos, al langer aan wandelverbindingen vanuit Vlamertinge naar de Galgebossen. In 2010 kon zo de ‘Cayennedreef’ worden opengesteld, die het Vlamertingse gehucht De Brandhoek verbindt met de zuidwestelijke bosrand.

Overeenkomst met pachters

Het plan om ook vanuit de dorpskern in Vlamertinge een wandeldreef te realiseren werd mogelijk nadat het Ieperse OCMW in 2019 overging tot herverpachting van haar landbouwpercelen ten noorden van Vlamertinge. “Van die gelegenheid werd gebruik gemaakt om het traject van de dreef uit de te verpachten percelen te halen”, zegt Valentijn Despeghel. “De verkoop aan Natuur en Bos werd mogelijk nadat er ook overeenkomsten werden bereikt met de landbouwers-pachters en een eigenaar van percelen waarover het toekomstige traject zou lopen. Deze complexe operatie werd recent afgerond. Daardoor kan het stadsbestuur de verkoop van het dreeftraject op gronden van OCMW-Ieper aan Natuur en Bos nu voorstellen.”

“De nieuwe wandeldreef vanuit Vlamertinge naar de Galgebossen wordt 1.600 m lang en loopt vanaf de Poperingseweg doorheen een aantrekkelijk open landbouwlandschap met waardevolle houtkanten, knotbomen en poelen. Naast gebruik door de lokale landbouwers wordt de dreef enkel toegankelijk voor voetgangers”, aldus Despeghel.

Drie stukken

De veldweg begint als verharde verbindingsweg tot aan twee landbouwbedrijven, wordt vervolgens een half verhard steenslagpad om tenslotte een onverhard graspad te worden, tot op de zuidoostelijke rand van de Galgebossen. Vandaar krijgt de wandelaar een waaier aan bospaden doorheen het 110 ha grote bosgebied aangereikt.

Na aankoop door het Natuur en Bos wordt de dreef verder ingericht en afgewerkt. Ze blijft vlot toegankelijk voor het landbouwverkeer, met regelmatige verbindingen naar akkers en weiden. Natuur en Bos staat ook in voor het beheer en het onderhoud van de volledige wandeldreef.

Historisch Blauwhof

“Halfweg de nieuwe wandeldreef ligt de historische hoeve ‘het Blauwhof’, die de Eerste Wereldoorlog overleefde. Op een zijgevel van de gebouwen staat nog steeds een groot rood kruis geschilderd. Tijdens WO I diende het Blauwhof immers als veldhospitaal. Misschien een suggestie voor de naamgeving van de nieuwe dreef: ‘Blauwhofdreef’?”, werpt de schepen nog op. “Deze realisatie is enkel mogelijk dankzij de goede samenwerking tussen de stad, OCMW Ieper, Natuur en Bos en de lokale landbouwers, zowel pachters als eigenaars. Na de verkoop en het afwerken van de inrichting zal deze nieuwe, unieke wandeldreef in de lente van 2022 officieel worden opengesteld.”