Vlaamse regering investeert 5 miljoen euro tegen droogte in 12 West-Vlaamse gemeenten

De Vlaamse regering investeert meer dan 5 miljoen euro in vier projecten om de droogteproblematiek en waterschaarste aan te pakken in onze provincie. De projecten worden uitgevoerd in twaalf West-Vlaamse gemeenten.

De Vlaamse regering investeert via de zogenaamde ‘Blue Deal’ in maatregelen om de droogteproblematiek en waterschaarste in Vlaanderen aan te pakken. De regering keurde vrijdag een budget van 24 miljoen euro goed voor droogtemaatregelen in open ruimte. 5.303.835 euro daarvan komt naar West-Vlaanderen, voor vier projecten in twaalf gemeenten: Beernem, Brugge, Damme, Jabbeke, Zuienkerke, Kortrijk, Menen, Diksmuide, Kortemark, Houthulst, Staden en Wielsbeke.

“Door de goedkeuring van deze middelen kunnen we maatregelen nemen op het terrein die nodig zijn om ons landschap, de natuur en de landbouw weerbaarder te maken tegen de steeds meer voorkomende periodes van droogte en momenten van wateroverlast”, zegt minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

“Samen moeten we de watershift realiseren die Vlaanderen nodig heeft. In plaats van water zo snel mogelijk af te voeren, moeten we water langer vasthouden. Door natte natuur en betere infiltratiemogelijkheden te herstellen of te creëren kunnen we van Vlaanderen opnieuw een spons maken en water weer de nodige ruimte geven.”

Lokale gebiedsdeals

De Vlaamse regering keurde op 9 december ook de Lokale Gebiedsdeals van het Departement Omgeving goed. Met de Gebiedsdeals krijgen Vlaamse ruimtelijke processen voor een eerste keer gebundelde investeringsmiddelen om gebieden meer klimaatrobuust te maken. Eentje daarvan situeert zich in West-Vlaanderen: de aanpak van de Leievallei in Kortrijk, Menen en Wielsbeke.

“Met de Lokale Gebiedsdeals zorgen we voor waterinfiltratie, natte natuur, ontharding of rioleringswerken, door een bundeling van lokale projecten in één strategie”, verduidelijkt minister Demir.

Velddambeek

Eerder, op 25 november, keurde de Vlaamse regering al een extra budget van 389.500 euro goed voor de inrichting van de valleigronden van de Velddambeek in Baliebrugge (Oostkamp). Via een slimme, stuurbare inlaat vanuit de Velddambeek naar de graslanden in de vallei zal het water zo lang mogelijk vastgehouden worden en zo zorgen voor meer infiltratie.