De Vlaamse regering heeft een stikstofakkoord bereikt. Dat zegt Vlaams minister-president Jan Jambon op Twitter. De Vlaamse regering zit al weken in crisis over het stikstofdossier. Nu is er dus een doorbraak.

Ook CD&V-viceminister-president Hilde Crevits bevestigt het akkoord op Twitter met de boodschap: “Te midden van de moeilijkheid ligt de mogelijkheid. Er is een stikstofakkoord”.

Te midden van de moeilijkheid ligt de mogelijkheid. Er is een stikstofakkoord. — Hilde Crevits (@crevits) March 10, 2023



Minister van Omgeving Zuhal Demir van haar kant laat weten: “De Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS) is definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering. Een mijlpaal voor ons leefmilieu, de gezondheid van de Vlaming en de toekomst van de landbouw. Na meer dan 20 jaar”.

Ultieme voorstel als basis

Het akkoord dat bereikt is, is grotendeels gebaseerd op het ultieme voorstel van afgelopen zondag. Dat akkoord moet de stikstofneerslag tegen 2030 met de helft verminderen, voorziet in een oplossing voor de rode bedrijven en gaat gepaard met een investering van 3,6 miljard euro.

De twee punten waar CD&V zondag over struikelde, de vergunningsdrempels en het principe van het extern salderen (het principe waardoor de uitstootrechten van een stoppende landbouwer deels kunnen doorschuiven naar andere boeren, red.) worden nu in een apart onderzoek (openbaar onderzoek en milieueffectenrapport) gestoken.

Strenge drempel kan verdwijnen

Als dat onderzoek – dat tegen het einde van het jaar moet klaar zijn – positief is, dan zal de strenge stikstofdrempel voor de landbouw vanaf 1 januari verdwijnen. Voorlopig blijft de drempel voor de landbouw op 0,025 procent liggen, een stuk strenger dan de 1 procent van de industrie.

Maar als het geplande onderzoek positief is en het stikstofbad intussen verder leeg loopt, verdwijnt die strikte drempel voor de landbouw vanaf 2025 en zal er kunnen vergund worden met een passende beoordeling, een individueel onderzoek dat nagaat of de activiteit geen te grote impact heeft op kwetsbare natuur. “Dat betekent dat we vanaf 2025 het beloofde perspectief voor de landbouw kunnen waarmaken”, zegt minister van Landbouw Jo Brouns.