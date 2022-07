Vlaamse primeur: Bredene start proefproject op stranden met statiegeld op plastic en blik

Wie de komende maand een blikje of plastic flesje koopt op het strand van Bredene, betaalt daar 20 eurocent statiegeld op. Een primeur in Vlaanderen. Burgemeester Steve Vandenberghe wil met het unieke proefproject de strijd aanbinden met zwerfvuil op het strand, maar ook het nut van statiegeld aantonen.

Steve Vandenberghe is niet alleen burgemeester van Bredene, maar ook Vlaams parlementslid voor Vooruit. Vanuit die rol ijvert de Robin Hood van het plastic – zo noemt hij zichzelf – al jaren voor de invoering van statiegeld op plastic (PET-)flessen en blikjes. Omdat de Vlaamse regering volgens Vandenberghe te lang talmt, neemt hij het heft in handen. Van 15 juli tot 15 augustus loopt in Bredene een proefproject voor statiegeld op PET-flessen en blikjes. Tijdens die periode betaal je aan Twins Surfclub en de beachbars van de strandposten 2 en 3 extra voor je blikje of plastic flesje, maar krijg je 20 eurocent terug wanneer je datzelfde blikje of flesje inlevert bij de toiletdame van de strandpost.

Sticker

Om te vermijden dat mensen de inhoud van hun PMD-zak komen inruilen, worden enkel blikjes of flesjes met een unieke sticker aanvaard en dus terugbetaald.

“Dit is een eerste stap om statiegeld op plastic en blik bekend te maken en inwoners en toeristen te sensibiliseren, maar we hebben ook de absolute ambitie om te bewijzen aan de Vlaamse regering dat statiegeld op blikjes en PET-flessen de enige manier is om zwerfvuil significant te reduceren”, aldus Steve Vandenberghe. “Iedereen die een dagje doorbrengt op onze stranden, stoort er zich aan. Tegen het einde van de dag liggen er meer plastic flesjes en blikjes op het strand dan dat er dagjestoeriesten op een handdoek gelegen hebben. Onze stranden moeten weer veilig en proper worden en de invoering van statiegeld kan daarvoor een wereld van verschil maken.”

Statiegeldalliantie

Bredene was in januari 2020 al van plan om een statiegeldsysteem in te voeren, maar juridische beperkingen stonden de praktische uitrol in de weg. De gemeente maakt ook deel uit van de statiegeldalliantie, een vereniging van 700 Belgische en Nederlandse gemeenten, steden en organisaties die pleiten voor de invoering van statiegeld op plastic en blikjes. Behalve Bredene maken nog 41 West-Vlaamse gemeenten en steden deel uit van die alliantie, net als de Provincie West-Vlaanderen zelf.

Strandbars positief

De uitbaters van de strandbars werken mee. Uitbaatster Zuenab ‘Zouzou’ Ahmed Mohammed Zazou (post 2) : “Dagelijks zie ik op het strand dat er blikjes worden achter gelaten. In onze buurt ruim ik die op, maar dat is geen echte oplossing. De stickers zullen een oplossing zijn. We beslissen zelf op welke blikjes we statiegeld invoeren. Bij ons worden dat de cola’s, waters en pintjes.”

In de Twins (post 1) staat ook uitbater Johan Kindt helemaal achter de actie : “Dat is een mooi project dat we graag steunen omdat het sensibiliseert op het argeloos weggooien van blik en pet. Het vraagt wat extra werk, maar we nemen het er graag bij. We hebben eigenlijk weinig blik en pet, enkel Tao en Aquarius. 90 procent bestaat uit glas met statiegeld.

Evaluatie

Bredene meet tot 15 augustus en evalueert nadien. Milieuschepen Kelly Spillier (Vooruit). “Ondertussen zullen we wel ook opruimacties houden met Bredenaars en toeristen. Eigenlijk wil ik ook een proef waarbij gedurende een bepaalde periode het strand niet ruimen om aan te tonen wat er allemaal achter gelaten wordt en hoe wij eigenlijk elke dag achter de vervuilers aanlopen.”

(TV/EFO)