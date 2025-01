Vlaamse overheid erkent Proper Strand Lopers als officiële milieuvereniging: “Recordjaar 2024 toont dat we nodig zijn in deze maatschappij”

De Proper Strand Lopers hebben eindelijk de erkenning te pakken waar ze al lang op wachten. De Vlaamse overheid erkende de vereniging als milieuvereniging. “En dat is de belangrijkste erkenning die we nodig hadden”, zegt bezieler Tim Corbisier. De Poper Strand Lopers staan sinds hun oprichting in 2016 in voor het ruimen van maar liefst 850.000 liter afval op het strand en in de duinen.

Zwerfvuil ruimen op het strand en daar een foto van in een Facebookgroep posten. Het was een idee van Oostende Tim Corbisier in 2016. Dat idee, dat eerder kleinschalig leek, is ondertussen uitgegroeid tot een volwaardige vzw met erkenning. De proper Strand Lopers mogen zich sinds kort naast natuurverenigingen als de verschillende natuurpunten, Goodplanet en BOS+ plaatsen.

“In 2018 zijn we een erkende vzw geworden”, legt Tim uit. “Een jaar later zaten we op een kustburgemeestersoverleg om subsidies te verwerven van de kustgemeenten. Iedereen was toen in principe mondeling akkoord, maar dat akkoord draaide in de soep doordat er in heel wat gemeenten nieuwe besturen waren gevormd. In 2023 hadden we uiteindelijk opnieuw kustburgemeestersoverleg en nu levert elke kustgemeente haar bijdrage. Sinds 2018 krijgen we ook provinciale steun en sinds 2022 krijgen we steun op federaal niveau.”

Er was echter nog die échte erkenning die ontbrak, het puzzelstukje dat ontbrak. “Voor ons is de erkenning als milieuvereniging de belangrijkste steun die we nu konden krijgen”, gaat Tim verder. “Officieel erkend worden als milieuvereniging biedt mogelijkheden. Zeker naar verdere professionalisering toe, kan dit tellen. Want we zijn wel degelijk nodig in deze maatschappij, recordjaar 2024 heeft dat bewezen.”

Meer en meer afval

De cijfers spreken Tim alvast niet tegen. Het volume aan geruimd afval op stranden en in duinen gaat jaar na jaar omhoog. “Klimatologisch werd 2024 het natste jaar ooit”, legt Corbisier uit. “Door de opwarming van de Atlantische Oceaan en de Middellandse zee zijn er grotere hoeveelheden neerslag uit de lucht gevallen. Daardoor stroomde er vermoedelijk veel afval vanuit binnenwateren onze Noordzee in. De vele stormen zorgen dan weer voor aanvoer van dat afval op onze stranden.”

In 2021 werd nog ruim 78.000 liter afval geruimd, een jaar later was dat ruim 85.000 liter. Vorig jaar ruimden de vrijwilligers van de Proper Strand Lopers ruim 91.000 liter en dit jaar werd 113.000 liter afval van onze stranden geraapt, een stijging van meer dan 24 procent. “De opeenstapeling van woelige weersomstandigheden zorgden voor records”, denkt Tim. “Afgelopen zomer werd het dagrecord van 2022 nog gebroken. Jaar na jaar worden records verbroken. Eind 2024 zaten we wat het geruimd afval op strand en in de duinen betreft, verspreid over alle kustgemeenten, aan ruim 850.000 liter. Je mag dus al snel rekenen op een hoeveelheid tussen de 200 en 300 ton. En dan gaat dit enkel nog maar over het geruimde afval op strand en in duinen. We ruimen op meerdere plaatsen afval zoals in havengebieden.”

Uitbreiden en professionaliseren

Wat begon als het uitnodigen van zijn vriendenkring op Facebook, groeide uit tot een Facebookgroep van meer dan achtduizend leden. “Dankzij deze erkenning kunnen we verder uitbreiden en professionaliseren. Denk maar aan transport, een eventuele kantoorruimte en misschien wel een bijkomende werkkracht op momenten dat dat nodig is”, besluit Tim Corbisier.