Vivendo moet plannen voor 63 sociale flats in de Mispelaar in Assebroek opnieuw wijzigen

De sociale bouwmaatschappij Vivendo moet haar plannen voor vier sociale appartementsblokken in de Mispelaar in Assebroek wijzigen. Het provinciebestuur kant zich immers tegen de bouw van ondergrondse garages in dit watergevoelig gebied. De vergunning die de stad Brugge afleverde werd wegens een procedurefout vernietigd.

Buurtbewoners en de Brugse oppositiepartijen protesteren al lang tegen de bouw van 63 sociale flats in de Mispelaar in Assebroek. Ze vinden dit onverantwoord in een ‘signaalgebied’, een zone die gevoelig is voor overstromingen, dicht bij de Assebroekse Meersen.

Bouwgebied

Nochtans maakt de zone, die ingekleurd is als bouwgebied, deel uit van een site waar al private huizen gebouwd zijn. De bouw van de sociale flats liet wegens de ingewikkelde reglementering lang op zich wachten. Ondertussen zijn de geesten van de buurtbewoners ‘gerijpt’: ze vrezen voor mobiliteitsproblemen en overstromingen.

De buurt en het Vlaams Departement Omgeving gingen bij de West-Vlaamse deputatie in beroep tegen de vergunning die de stad Brugge afleverde. Nu heeft het provinciebestuur de vergunning wegens een procedurefout vernietigd. Naar verluidt ontbreekt in het dossier een goedkeuring van de gewijzigde plannen door de Brugse gemeenteraad. Vivendo heeft immers de plannen nog wat bijgestuurd, om tegemoet te komen aan de kritiek van de buurt. Zo werd een grotere waterbuffer voorzien.

Parkeerplaatsen

Dirk De fauw, voorzitter van sociale bouwmaatschappij Vivendo, is niet verrast: “Ik heb nog geen officiële nota van de beslissing van het provinciebestuur gezien, maar ze zat er aan te komen. Tijdens een hoorzitting gaf het polderbestuur al negatief advies voor de bouw van een ondergrondse parking wegens de watergevoeligheid van dit gebied.”

“Sowieso betekent dit niet het einde van dit project. De site is bouwgrond, er mogen daar sociale flats gebouwd worden. Het gevolg is dat Vivendo nieuwe plannen zal indienen, zonder ondergrondse parking. We moeten dan wel nadenken over een alternatieve parkeeroplossing die geen mobiliteitsproblemen veroorzaakt.”

Uitstel, geen afstel

“De wetgeving gebiedt de creatie van één parkeerplaats per sociale woning, er zulen dus bovengrondse parkeerplaatsen op het openbaar domein voorzien moeten worden. De nieuwe plannen, met een andere invulling van het openbaar domein, zullen dan aan de Brugse gemeenteraad voorgelegd worden. Wat betekent dat dit dossier opnieuw minstens een jaar vertraging oploopt. Dit is uitstel, geen afstel”, aldus Dirk De fauw, die hoopt dat het provinciebestuur zijn beslising motiveert en ook zegt wat voor de deputatie dan wel kan en mag in Mispelaar.