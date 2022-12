Vier natuurverenigingen in beroep tegen het ontwikkelen van De Spie in Brugge

Vier natuurverenigingen gaan in beroep tegen het ontwikkelen van De Spie in het noorden van Brugge. Ze kanten zich tegen het feit dat eeuwenoud landschap dreigt te verdwijnen voor industriegebied.

Als het van het Provinciebestuur West-Vlaanderen afhangt, dan wordt de Spie in Sint-Pieters een nieuw bedrijventerrein. De Spie dankt haar naam aan het feit dat deze open ruimte gelegen is tussen de twee spoorlijnen in het noorden van Brugge, tussen de aftakking van de lijnen naar Blankenberge en Knokke-Heist.

Voor vier natuurverenigingen moet dit gebied ten noorden van de Blauwe Toren in Brugge bewaard blijven als eeuwenoud landbouwlandschap. Ze vragen Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir om de vergunning in beroep te weigeren. Op 8 december loopt de deadline af om beroep in te dienen tegen de beslissing van het provinciebestuur.

Grootschalige bedrijven

De 42 hectare van De Spie staan terug in de belangstelling, nu het provinciebestuur een vergunning verleende voor het verkavelen van het gebied. De intercommunale WVI wil de gronden nu klaar maken voor grootschalige bedrijven gelinkt aan de haven van Zeebrugge.

De natuurverenigingen Groen vzw, Natuurpunt Brugge, vzw Bescherm bomen en natuur en de West-Vlaamse Milieufederatie trekken elk naar minister Demir met de vraag om de vergunning te weigeren in beroep. Voor hen moeten de unieke poldergraslanden met grachten en laantjes definitief beschermd worden.

Stadions

De vergunning voor het verkavelen van de Spie is een gevolg van het GRUP ‘afbakening stedelijk gebied Brugge’. Hierin werden in 2017 onder meer de locatie voor de stadions voor Cercle en Club Brugge, maar ook een bedrijventerrein in de Chartreuse en dit gebied aangeduid als te ontwikkelen open ruimte.

“Historisch poldergraslanden, waarvan we er steeds minder hebben, dreigen nu te verdwijnen door een beslissing van de vorige Vlaamse Regering.” zegt Erik Ver Eecke van de vzw Groen. “Dat de Provincie, ondanks de kennis over de klimaatverandering en de nood aan een betonstop toch nog doorzet met de verkaveling van het gebied, kunnen we helemaal niet volgen.”

Duurzaam?

Natuurpunt Brugge vindt het onbegrijpelijk dat WVI een dergelijk inrichtingsplan durft in te dienen. “Het gaat voorbij aan alle natuurelementen in dit gebied. Hoewel WVI beweert duurzaam met industriegrond om te gaan vinden we hiervan niets terug in deze aanvraag”, zegt Paul Degraeve, die dit dossier een ‘verkavelingsplan de oude doos’ noemt.

Ivan De Clerck van vzw Bescherm Bomen en Natuur wijst erop dat er 404 bomen worden gerooid, grachten gedempt en oude riet- en graslanden gebetonneerd: “Om dit te compenseren wordt er een bufferbekken gegraven met wat groen rond. Dat is toch ondenkbaar op vandaag?”

Goedkoper

“We zien dat de bevolking helemaal mee is in de idee dat we de open ruimte streng moeten bewaken”, benadrukt Bart Vanwildemeersch van de West-Vlaamse Milieufederatie. “Toch zet onze Provincie nog niet volledig in op het herinrichten van bedrijventerreinen om zo plaats vrij te maken voor nieuwe bedrijven. Plannen hiertoe blijven papier, omdat het aansnijden van nieuwe ruimte nog steeds goedkoper is.”

De vier milieuverenigingen wijzen er ook op dat de Stad Brugge grote ambities heeft om te ontharden, maar zich niet actief verzet tegen het verharden van de 42 hectare van De Spie: “Wat hebben acties als tegelwippen en bomen planten in de stad voor nut, als we de rand volstorten met beton?”