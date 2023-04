Verzoek tot schorsing van vergunning Silvamostort in Kortemark opnieuw afgewezen

Er zou op dit moment geen reden om aan te nemen dat de afgeleverde omgevingsvergunning voor het Silvamo-stort in Kortemark urgente risico’s inhoudt. Dat is voor een tweede keer uit een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwisting waarmee het tweede verzoek tot schorsing van de vergunning van Climaxi en meester Isabelle Larmuseau wordt afgewezen. De rechter ziet geen verslechtering en stelt dat er geen redenen zijn om op dit moment in te grijpen. De Raad stelt bovendien vast dat PFAS-gehalten stroomopwaarts hoger liggen dan de PFAS-gehalten stroomafwaarts de lozing.

Half november weigerde Demir de uitbreiding van het Silvamo-stort in Kortemark. De bestaande stortplaats wou met 125.000 m³ uitbreiden, maar Demir vond dat niet opportuun. Tegelijk verlengde ze wel de exploitatievergunning voor de al bestaande stortplaats, al legde ze op dat het bedrijf in de toekomst aan de strengste normen moet voldoen. Demir verplichtte het bedrijf ook een opvolgingscommissie op te richten waarin de gemeente Kortemark, de omwonenden en milieu-of burgerbewegingen vertegenwoordigd zijn, samen met een bodemdeskundige. Daar moet open en transparant alle informatie gedeeld worden over de afvalstoffen en de activiteiten.

Schorsingsverzoek

Actiegroep Climaxi sloeg de handen in elkaar met advocate Isabelle Larmuseau en eiste een schorsing van de vergunning in spoedprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. In deze schorsingsprocedure haalden ze evenwel bakzeil half december 2022. De bezwaarindiener diende echter opnieuw een schorsingsverzoek in eind december.

De Raad voor Vergunningsbetwisting beslist opnieuw om de schorsing af te wijzen. De Raad oordeelt dat niet blijkt dat de chemische toestand van het oppervlaktewater waarin het (gezuiverd) bedrijfsafvalwater van de exploitatie geloosd wordt op korte tijd (verder) zal verslechteren. De bezwaarindiener toont ook niet aan dat snel ingrijpen nodig is om betekenisvolle bijkomende verontreiniging te vermijden. De Raad stelt bovendien vast dat PFAS-gehalten stroomopwaarts hoger liggen dan de PFAS-gehalten stroomafwaarts de lozing.

Daarmee verwerpt de Raad voor een tweede keer de argumenten en stellingen van Climaxi en Larmuseau. Er zou niet aangetoond dat de situatie van de nabijgelegen Speyebeek zal verslechteren.

Volgens Climaxi is het arrest nog geen definitieve uitspraak rond de eventuele vernietiging van de vergunning. In afwachting daarvan nodigt de klimaatbeweging minister Demir uit voor een gesprek of een gezamenlijk bezoek aan Kortemark.