Donderdag werd rond de middag melding gemaakt dat in Zeveneke, dat is de parallelweg met het Lisseweegs vaartje in Sint-Pieters Brugge, een witte smurrie op het water dreef.

De brandweer zal ter hoogte van de Kolvestraat een dam aanleggen zodat het goedje niet verder stroomafwaarts drijft. De milieudienst van de stad Brugge zal de substantie onderzoeken en de vervuiler trachten op te sporen.