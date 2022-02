Verhoogde PFAS-waarden rond brandweerkazerne Ieper: “Drink geen putwater”

Een verkennend bodemonderzoek van OVAM bracht verhoogde PFAS-waarden aan het licht rond de brandweerkazerne ter hoogte van het Minneplein in Ieper. Volgens het stadsbestuur is er geen direct gevaar voor de volksgezondheid.

Op verschillende meetpunten zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in het grondwater, maar is geen onmiddellijk gevolg voor de volksgezondheid meldt de stad Ieper. In afwachting van het verder onderzoek worden door het Agentschap Zorg en Gezondheid wel een aantal preventieve voorzorgsmaatregelen geadviseerd.

“Stad Ieper is op de hoogte van de resultaten van dit verkennend bodemonderzoek en kan het volledige rapport inkijken”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “De mensen die in het gebied wonen, ontvingen een brief in de bus met meer uitleg. Er dient nu nog een gedetailleerd bodemonderzoek te gebeuren om meer duidelijkheid te geven. Ondertussen vragen we bewoners en eigenaars voorzichtig te zijn, we raden aan geen putwater te consumeren of putwater te gebruiken in de moestuin. Van zodra we meer gegevens hebben, informeren we uiteraard verder.”

Analyses

In juni 2021 besliste de Vlaamse Regering om alle locaties in kaart te brengen met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging. In het kader van deze inventarisatie werd een specifiek op PFAS gericht verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het terrein. De meetresultaten tonen aan dat er een verontreiniging met PFAS is in het grondwater. Daarom is er verder onderzoek nodig.

Jan Verheyen, woordvoerder van de OVAM: “In dat onderzoek wordt de verontreiniging verder in kaart gebracht en wordt er nagegaan of er van die verontreiniging een risico uitgaat voor mens en milieu”, aldus Jan Verheye, woordvoerder van OVAM. “Wj stellen de saneringsplichtige op de hoogte van zijn plicht tot de uitvoering van verder bodemonderzoek. Als er geen saneringsplichtige is, dan voert de OVAM het onderzoek zelf uit.”

Blootstelling vermijden

Het Agentschap Zorg en Gezondheid geeft daarom uit voorzorg adviezen om blootstelling zoveel mogelijk te beperken. “Als je wordt blootgesteld aan PFAS, heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor je gezondheid”, aldus Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Maar als je er langdurig aan wordt blootgesteld, kan dat op termijn wel gevolgen hebben. Het zijn stoffen die we niet kwijt geraken uit het lichaam en die zich dus opstapelen. Daarom raden we aan om deze adviezen goed op te volgen.”

Stad Ieper laat nog weten dat de buurt nauwgezet op de hoogte gehouden zal worden.