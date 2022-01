Veertien winnaars gekroond van succesvolle Imog-campagne 30procentminder

Onder het motto “Verklein je restafvalzak en win een elektrische fiets!”, lanceerde Imog in april 2021 samen met Mirom Roeselare de website 30procentminder.be. Daar konden inwoners van de regio Zuid-West-Vlaanderen inspiratie opdoen en deelnemen aan acties om minder restafval te produceren. De campagne liep af op 12 december 2021. Woensdag maakte Imog de winnaars bekend waarbij Miel De Venter met de hoofdprijs ging lopen.

Met concrete acties en een uitgebreide infotheek werden alle inwoners van de 13 steden en gemeenten van de regio aangespoord om met minimale inspanningen tot 30% minder restafval te produceren. “Via de website 30procentminder.be konden burgers intekenen op workshops, infosessies en tal van restafval-verminderende acties”, aldus directeur Imog Johan Bonnier.

“Die acties varieerden van eenvoudige initiatieven (bv. het drinken van kraantjeswater) tot het deelnemen aan een eenmalig evenement (bv. een cursus thuiscomposteren) of langdurige engagementen (bv. het houden van kippen). Dat zorgde niet alleen voor een kleinere restafvalzak, je kon er namelijk ook punten mee verdienen. Hoe groter de impact van de actie waaraan werd deelgenomen, hoe meer punten er verzameld werden en hoe meer kans op een winnend wedstrijdticket.”

6,9 miljoen kilo voedsel weggegooid

“Het cijfer van 30 procent is niet lukraak gekozen”, vervolgt de directeur. “Er werd tweeduizend kilo restafval in de regio grondig bekeken door deskundigen. Daaruit werd afgeleid dat tal van inspanningen in het dagelijks leven konden resulteren in dertig procent afval dat je kon vermijden. Zo werd er onder meer vastgesteld dat er heel wat voedselresten worden weggegooid. Op jaarbasis kwam men tot zeven kilo brood per persoon en 6,9 miljoen kilo in totaal voor die 250.000 Zuid-West-Vlamingen. Mensen kiezen vaak voor hun gemak, terwijl in andere continenten mensen in hongersnood verkeren.”

“De winnaars van vandaag zijn eigenlijk niet de mensen die we moeten bereiken. Via de persaandacht hopen we onder meer dat andere mensen geïnspireerd geraken doordat ze iemand herkennen en ook goesting krijgen om er de volgende keer mee in te stappen. We zijn dankbaar dat het Anzegemse gemeentebestuur hun steentje wilde bijdragen en dat we de deelnemers een hart onder de riem kunnen steken door de bevoegde schepen de prijzen te laten uitreiken.”

Negen winnaars in Anzegem

Op 10 december 2021 werd het webplatform afgesloten en op 14 december 2021 verlootte Imog uit alle inzendingen een mooie prijzenpot. Naast de hoofdprijzen vanuit Imog, zette ook Anzegem mee haar schouders onder dit initiatief en vulde de prijzenpot aan met Anzegem-waardebonnen.

Onder de gelukkige veertien winnaars uit de regio Zuid-West-Vlaanderen waren er negen personen uit Groot-Anzegem. Daarvan ging Miel De Venter met de hoofdprijs lopen, een elektrische fiets ter waarde van 2500 euro. De tweede prijs, een tafel uit massief circulair hout ter waarde van 1350 euro ging naar een Zwevegemnaar die pas bekend gemaakt zal worden op het persmoment in Zwevegem op 26 januari en de derde prijs, een bon van de Kringloopwinkel ter waarde van 100 euro, werd vijf maal uitgedeeld waaronder Anzegemnaar Greta Naessens.

De negen Anzegemnaren die een Anzegembon ter waarde van 50 euro wonnen zijn de twee bovenstaande Anzegemnaren en Volkert Lapere, Pieter Nys, Hilde Decleir, Tony Naessens, Greet De Kesel, Sarah De Jaegere en Nathalie Clairhout. “De elektrische fiets is aangekocht bij een sociaal-economisch bedrijf uit het Kortrijkse en de tafel is vervaardigd van herbruikbaar hout. Ook de kringloopbonnen leunen aan bij het initiatief dat wil aanzetten tot hergebruiken en minder restafval”, aldus de directeur.

Meer dan 21.000 acties

Alle deelnemers aan de ‘30procentminder-campagne’ voerden meer dan 21.000 keer een actie uit en bespaarden uiteindelijk 1092 restafvalzakken wat neerkomt op een besparing van 9.600 kilogram. “De website 30procentminder.be blijft alvast bestaan”, aldus directeur Bonnier. “Je kan blijvend inspiratie putten uit de vele acties en de uitgebreide infotheek met praktische tips en aandachtspunten om je restafvalzak te verkleinen. Hoewel afvalvermindering het hoofddoel is van deze campagne, wil Imog ook alle bezoekers informeren over de sorteerregels en het hergebruiken van materiaal.”

Hoofdprijswinnaar Miel De Venter uit Anzegem nam aan zoveel mogelijk acties deel waardoor hij veel punten inzamelde. “Ik deed mee aan het composteren, kraantjeswater drinken, voedselrestjes verwerken en herbruikbare zakken gebruiken”, zegt gelukkige winnaar Miel die als ICT-coördinator werkt voor de scholengemeenschap van Oudenaarde. “Ik fiets elke dag naar mijn werk en deze fiets zal de ritten nog iets vlotter maken. Het is fantastisch!”

Hilde Decleir (38) uit de Koolbroekstraat is één van de gelukkige winnaars van een Anzegembon. “Samen met mijn man Roeland Vanden Berghe en onze drie kinderen Gustaaf (10), Margriet (8) en Rosalie (6) man namen we deel aan deze actie omdat we het belangrijk vinden om bewust zorg te dragen voor onze planeet”, aldus Hilde die aangenaam verrast is met de prijs.

“We namen deel aan de actie ‘kraantjeswater drinken’ aan de hand van onze Sodastream. Wij zijn ook een ‘Mooimakersgezin’ uit Kaster dat er ongeveer om de veertien dagen op zondag op uit trekt om vuilnis te gaan rapen in de omliggende straten. Ook wandelen we graag om mooie plekjes te ontdekken in Anzegem en daarbuiten. De prijs was niet de motivatie om deel te nemen, maar toch is het een blijk van appreciatie en inzet.”

Schiftingsvraag

“Als bevoegde schepen ben ik blij dat de campagne zo een succes was”, klinkt Schepen van Afval en Recyclage Christophe Vandererven (Samen Eén). “In totaal waren er 21.671 deelnemers in de regio. Winnaar Miel De Venter zat met zijn antwoord op de schiftingsvraag dichtst bij de hoeveelheid kilo restafvalzakken dat er in de regio met 247.165 inwoners op een week tijd ging ingezameld worden. Het juiste antwoord was 606.897 kilo. Hiervoor woog Imog gedurende een week de vrachtwagens met restafvalzakken.”

(GV)