“Van onschatbare waarde”: Mooimakers bedankt door schepen op jaarlijke nieuwjaarsreceptie

Tientallen Mooimakers verzamelden zaterdagmorgen aan CC Het Applauws, voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Het gebeuren werd meteen gecombineerd met een inspraakmoment, waarbij men vragen en opmerkingen rechtstreeks aan de beleidsmakers kon voorschotelen. “Hun inzet is voor de stad van een onschatbare waarde!”

Ze zijn ondertussen al uitgegroeid tot een onlosmakelijk deel van het straatbeeld: de Mooimakers. Vrijwilligers die, gewapend met een fluohesje en een grijptang, hun vrije tijd opofferen om zwerfvuil te gaan ruimen. Jaarlijks worden ze dan ook door het stadsbestuur uitgenodigd voor een nieuwjaarsreceptie en 2024 vormde hier geen uitzondering op. Dit keer werd het gecombineerd met een inspraakmoment, waar eveneens leden van zowel het stadsbestuur als MIROM en de milieupolitie aanwezig was. Insteek van het moment? Vragen hoe de Mooimakers zelf 2024 zien en waar het nog beter kan.

Sluikstorten

Die vrijwilligers lieten het zich geen twee keer zeggen en lanceerden vraag na vraag, voorstel na voorstel. De twee onderwerpen die het meest frequent aan bod kwamen, waren de begraafplaatsen en de openbare vuilnisbakken. Bevoegd schepen Patrick Roose beloofde de installatie van camera’s op de stedelijke begraafplaatsen, om zo sluikstorters te kunnen identificeren. Ook verzekerde hij de Mooimakers dat de openbare vuilnisbakken heel wat frequenter zouden worden leeggemaakt.

Mentaliteit

“Voor onze stad en vooral de netheid ervan, zijn de Mooimakers van onschatbare waarde”, klonk het bij de schepen. “Ze zijn ondertussen met meer dan 200 en samen vormen ze een belangrijk stuk in de grote puzzel van netheid. Hun functie gaat immers veel verder dan alleen maar zwerfvuil ruimen. In één ruk gaan ze ook sensibiliseren en de mensen zijn daar niet ongevoelig voor. Misschien denkt iemand twee keer na alvorens een blikje op de grond te gooien, in de wetenschap dat het een vriend of familielid is die het zal moeten opruimen. Natuurlijk zorgen we voor een handhaving met GAS-boetes, maar die zijn niet het uiteindelijke doel. Het teweegbrengen van een mentaliteitsverandering, daar gaat het om!”